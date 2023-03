Mentzen o Unii Europejskiej: Trudno nazwać to inaczej niż państwem totalitarnym [VIDEO]

REKLAMA

Prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen był Gościem Radia ZET w programie Bogdana Rymanowskiego. Polityk odpowiedział na dość dziwne pytanie jednego ze słuchaczy rozgłośni.

„Czy Sławomir Mentzen zamierza być kiedyś pierwszym politykiem w Europie środkowo-wschodniej, który stworzy całkiem nowe oblicze współczesnego faszyzmu? Czy może pozostanie przy jego aktualnym modelu, który aktualnie promuje?” – odczytał pytanie prowadzący program Bogdan Rymanowski.

REKLAMA

– Nie mam absolutnie nic wspólnego z faszyzmem. Faszyzm jest wtedy, kiedy mamy socjalizm, kiedy mamy państwo, które chce rządzić każdym aspektem naszego życia – podkreślił Sławomir Mentzen.

– W tym momencie najbliżej faszyzmu to jest Unia Europejska – dodał jeden z liderów Konfederacji.

– Unia Europejska jest organizacją faszystowską? – zapytał Rymanowski i między nim, a gościem programu wywiązała się dyskusja.

– Unia Europejska mówi mi co mam jeść, czym mam jeździć na wakacje, czym mam jeździć do pracy, czy mogę latać samolotem, to trudno to nazwać inaczej niż państwem totalitarnym – powiedział Mentzen.

– Są granice porównań – stwierdził dziennikarz, a polityk zapytał „co się nie zgadza?”.

– Faszyści są odpowiedzialni za śmierć milionów ludzi – podkreślił Rymanowski.

– Nie, to naziści. Faszyzm był we Włoszech – sprecyzował Mentzen, zaś redaktor zapytał czy „oni żadnych ofiar nie mieli?”.

– Oczywiście, że mieli, natomiast faszyzm jest ideą, gdzie państwo ma mieć pełną kontrolę nad życiem ludzi i to absolutnie nie jest kierunek, w którym ja chcę zmierzać, wręcz przeciwnie – podkreślił na koniec tego wątku Mentzen.

Warto przypomnieć w kontekście tej dyskusji główne hasło doktryny faszystowskiej: „Wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciw państwu”. Faszyzm to nic innego niż przekonanie, że Państwu wszystko wolno, że Państwo ma prawo kontrolować każdą dziedzinę życia ludzkiego. Trudno o bardziej odległe od faszyzmu idee niż te wolnościowe.