Koronawirus. Minister zdrowia zignorował zalecenia testowania

Na początku pandemii koronawirusa ówczesny brytyjski minister zdrowia Matt Hancock zignorował zalecenie naczelnego lekarza Anglii, by testować na obecność koronawirusa wszystkich przychodzących do domów opieki. Później Hancock wprowadzał jednak nakazy i zakazy, pod publiczkę nawet płakał na wizji po rozpoczęciu kampanii szczepień, a ostatecznie wyleciał z roboty po tym, gdy złamał wprowadzone przez siebie covidowe zasady.

Gazeta „Daily Telegraph” weszła w posiadanie ponad 100 tys. wiadomości wymienionych na Whatsappie między Hancockiem i innymi ministrami oraz urzędnikami na początku pandemii i jak zapowiedziała, będzie w kolejnych dniach ujawniać ich treść.

Z pierwszej części wynika, że w połowie kwietnia 2020 r., a więc kilka tygodni po tym, gdy koronawirusa wykryto Wielkiej Brytanii, naczelny lekarz Anglii Chris Whitty rekomendował Hancockowi testowanie wszystkich osób udających się do domów opieki oraz poddanie ich kwarantannie do czasu uzyskania wyników.

Wygląda, że Hancock początkowo przyjął tę poradę, ale następnego dnia zmienił zdanie, mówiąc, że to „zamulałoby obraz”. „Powiedz mi, jeśli się mylę, ale wolałbym to zostawić i po prostu zobowiązać się do testowania i izolowania WSZYSTKICH przychodzących do domów opieki ze szpitala” – napisał w wiadomości wysłanej 15 kwietnia 2020 r. do jednego z doradców. Takie zalecenie weszło w życie dwa dni później.

W innej wiadomości miał też wyrazić obawę, że rozszerzenie testów w domach opieki może „stanąć na drodze” celu, jakim było osiągnięcie poziomu 100 tys. testów dziennie do końca kwietnia.

Jak przypomina „Daily Telegraph”, nakaz przeprowadzania testów wszystkich osób, które przychodziły do domów opieki ostatecznie został wprowadzony 14 sierpnia 2020 r., a sugerowany był w kwietniu.

Wiadomości wysyłane przez i do Hancocka przekazała „Daily Telegraph” Isabel Oakeshott, dziennikarka, która pomagała mu pisać niewydaną jeszcze książkę „Dzienniki pandemii”. Oakeshott najwyraźniej złamała klauzulę poufności, ale jak wyjaśniła, zajmie „wiele lat” zanim oficjalne dochodzenie w sprawie reakcji rządu na pandemię zostanie zakończone, a „absolutnie nie możemy czekać dłużej na odpowiedzi”.

Odnosząc się do ujawnionych przez gazetę informacji biuro Hancocka oświadczyło, że te wiadomości zostały wykradziona, a poprzez wyrwanie z kontekstu – „zmanipulowane”. Zasugerowało też pozwanie gazety oraz Oakeshott do sądu.

Matt Hancock był ministrem zdrowia od lipca 2018 r. do czerwca 2021 r. Zrezygnował ze stanowiska po tym gdy został przez media przyłapany na złamaniu restrykcji covidowych, które sam wprowadził. W listopadzie zeszłego roku został zawieszony przez Partię Konserwatywną w prawach członka jej klubu poselskiego w związku z udziałem w telewizyjnym reality show.