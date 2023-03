Blokada NCZAS.COM. Gadowski: Często się nie zgadzamy, ale chcę publicznie zaprotestować [VIDEO]

REKLAMA

– I będę tak protestował przeciwko prześladowaniu każdej niełamiącej polskiego prawa gazety, każdego portalu, który nie łamie polskiego prawa, nie zaprzecza polskiej racji stanu, a prześladowany jest z powodów politycznych – mówi w najnowszym odcinku swojego autorskiego programu na YouTubie dziennikarz Witold Gadowski.

– Chciałbym też wrócić do kłopotów, jakie ponoć sprowadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na „Najwyższy Czas!”. Otóż mogę się nie zgadzać z publicystami „Najwyższego Czasu!” i często się to zdarzało. Często, przynajmniej kilkukrotnie, na łamach „Najwyższego Czasu!” byłem dosyć złośliwie krytykowany. To wszystko prawda, ale jako członek zarządu głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, który nie ma nic do powiedzenia w działaniach władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, bo jest tylko sam wobec koalicji innych, ale z tej pozycji jako członek zarządu głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich pragnę publicznie zaprotestować przeciw prześladowaniu „Najwyższego Czasu!” – mówi na nagraniu Witold Gadowski.



– Nie wolno tak czynić i głośno protestuję przeciwko temu – mówi w nagraniu Witold Gadowski.

Witold Gadowski to dziennikarz, publicysta, pisarz, poeta i opozycjonista z czasów PRL, który w latach 80. XX w. był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz twórcą podziemnego klubu politycznego „Okop”. Gadowski jako dziennikarz związany jest m.in. z tzw. „propisowskimi” mediami, jak „Gazeta Polska”, Niezależna.pl czy – po dojściu PiS-u do władzy – tzw. „reżimówka”, czyli TVP. Tym bardziej warto docenić, że w momencie, w którym polskie służby zaczęły stosować praktyki znane z putinowskiej Rosji lub kojarzone reżimem Łukaszenki na Białorusi, redaktor odważył się stanąć po właściwej stronie.

Komu wyświetla się strona nczas.com, a komu nie?

Nałożona 9 lutego 2023 roku na nczas.com blokada odbywa się na poziomie serwerów DNS dostawców Internetu. W praktyce nikt, kto używa domyślnych ustawień polskich serwerów DNS, nie wejdzie na stronę nczas.com. Dopiero zmiana konfiguracji na telefonie czy laptopie i wymuszenie korzystania z innych DNS niż te wgrane przez dostawcę Internetu, pozwala przeglądać artykuły na nczas.com.

Ci z Państwa, którzy wchodzą na stronę bez przeszkód, zawdzięczają to odpowiednim ustawieniom, łączą się z zagranicy lub korzystają z usług lokalnych dostawców sieci internetowej, którzy zazwyczaj z dużym opóźnieniem wykonują polecenia służb.

Szczęśliwie (jeszcze?) istnieją metody obchodzenia cenzury, a macki „tajemniczych sił” nie sięgają wszędzie. Instrukcję, jak ominąć cenzurę i wciąż swobodnie korzystać z Internetu, przy okazji poprawiając bezpieczeństwo w sieci poprzez unikanie permanentnej inwigilacji, zamieściliśmy na Facebooku (kliknij) oraz Twitterze (kliknij). Zachęcamy do podsyłania tym, którzy na stronę wejść nie mogą.

Pomóż w walce z systemem i oszczercami. Precz z komuną i precz z cenzurą!

Redakcja „Najwyższego Czasu!” nie zamierza pozostać bierna. Wolność słowa w Polsce jeszcze nigdy nie była tak bardzo zagrożona. Zróbmy wszystko, by ją obronić i by ukarać tych, którzy się na nią zamachnęli.

Działania te to nie tylko uderzenie w wolność słowa, ale także uderzenie w konkurencję polityczną oraz w wolność gospodarczą. De facto oznacza zakaz działalności gospodarczej polegającej na przekazywaniu wiadomości dla 2 milionów osób, które co miesiąc wchodzą na naszą stronę.

Zainicjowaliśmy zbiórkę mającą na celu obronę nczas.com przed cenzurą. Wytoczymy im procesy. ONI tak naprawdę nie blokują nas; ONI blokują Was przed dostępem do informacji, które IM się nie podobają. To NASZA WSPÓLNA walka. Dlatego prosimy naszych Szanownych Czytelników i wszystkich, dla których wolność słowa jest wartością nadrzędną, o wsparcie finansowe. Po to, żebyśmy jutro nie obudzili się w kraju z dozwolonym jednie rządowym przekazem.

Zapraszamy do wsparcia naszej wspólnej walki i z góry za nie dziękujemy.