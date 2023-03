Skandal w Poznaniu. Kolejne spotkanie z probanderowską pisarką. Interweniowała Młodzież Wszechpolska [VIDEO]

REKLAMA

Policja interweniowała w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu po tym, jak członkowie poznańskiego oddziału Młodzieży Wszechpolskiej podczas spotkania z ukraińską pisarką Oksaną Zabużko skandowali antybanderowskie hasła i przypominali o Wołyniu. Grupa około 20 osób rozwinęła też polskie flagi i transparent z hasłem „Historii nie znacie, nazistów wspieracie” oraz przekreślonym wizerunkiem Stepana Bandery.

Do zdarzenia doszło we wtorek. To już kolejne z serii spotkań z Zabużko, która przyjechała, by promować swoją nową książkę. Wcześniej takie wydarzenia, przerwane przez Młodzież Wszechpolską, miały miejsce we Wrocławiu i w Krakowie.

Przypomnijmy, że Oksana Zabużko to ukraińska pisarka, która nie kryje się z probanderowskimi poglądami. Film „Wołyń” uznała za „cios w plecy” Ukraińców, a mordercę Polaków na Kresach Romana Szuchewycza za „wybitnego polityka i męża stanu”. Twierdzi również, że polska duma narodowa to karykatura rosyjskiego imperializmu. Jednak mimo antypolskich poglądów ostatnio w Polsce organizowane są spotkania z nią, a Rada Miasta Krakowa uhonorowała ją nagrodą im. Stanisława Vincenza.

Podczas spotkania w Poznaniu działacze Młodzieży Wszechpolskiej skandowali m.in. „Banderowcy to mordercy”, „Wołyń, Wołyń, pamiętamy”. Jednak w mediach głównego ścieku już pojawiła się narracja o „antyukraińskich” hasłach.

Jak powiedział „Gazecie Wyborczej” rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak, gdy organizatorzy chcieli rozpocząć spotkanie, w sali pojawiła się grupa ok. 20 osób, która uniemożliwiła przeprowadzenie wydarzenia. Trwało to kilkadziesiąt minut. Policja wylegitymowała te osoby.

Z relacji mediów wynika, że jeszcze przed rozpoczęciem spotkania do sali, w której była pisarka i zainteresowani, wtargnęła grupa osób. Skandowali: „Wołyń, Wołyń! Pamiętamy!”, „Kiedy przeprosisz?”, „Polska to my, a nie Bandera i jego psy!”. Trzymali polskie flagi i transparent z napisem: „Historii nie znacie, nazistów wspieracie”.

Borowiak powiedział, że prawdopodobnie w środę dyrekcja biblioteki złoży zawiadomienie. Sprawa będzie prowadzona pod kątem zakłócenia porządku.

„Dzisiaj w Poznaniu miało się odbyć spotkanie z Oksaną Zabuzko. Miało, ponieważ skutecznie uniemożliwiliśmy jego przeprowadzenie.

Nie dopuścimy, aby w naszym kraju osoby wychwalające zbrodniarzy z UPA robiły z siebie celebrytów.

Historii nie znacie, nazistów wspieracie!” – napisał prezes poznańskiego koła Młodzieży Wszechpolskiej Dawid Trzeciak.

Historii nie znacie

[email protected]ów wspieracie

