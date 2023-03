Berkowicz o Wolnościowcach. „Jak im się uda, to dobrze” [VIDEO]

REKLAMA

W rozmowie z kanałem „tvPolska” na YouTube poseł Konfederacji Konrad Berkowicz odniósł się do odejścia trzech posłów partii Wolnościowcy z Konfederacji. – Jak im się uda, to dobrze – powiedział polityk Nowej Nadziei.

Przypomnij, że w połowie lutego na konferencji prasowej w Sejmie Wolnościowcy poinformowali o opuszczeniu szeregów Konfederacji. Dobromir Sośnierz i Jakub Kulesza odeszli z prawicowej koalicji na znak solidarności z Arturem Dziamborem, który kilka dni wcześniej został usunięty z koła parlamentarnego.

To oczywiście nie było główną przyczyną sporu i odejścia, a jedynie rezultatem trwających od kilku miesięcy zawirowań w Konfederacji i napięć na linii Nowa Nadzieja – Wolnościowcy.

Pisaliśmy o tym więcej: „Koniec Konfederacji jaką znamy.” Wolnościowcy odchodzą i stawiają poważne zarzuty. Winnicki odpowiada [VIDEO]

„Jak im się uda, to dobrze”

Odejście Wolnościowców skomentował polityk Nowej Nadziei Konrad Berkowicz. Odnosząc się do słów dziennikarki o niepokoju wśród wyborców związanym z odejściem z Konfederacji Artura Dziambora, Dobromira Sośnierza i Jakuba Kuleszy, Berkowicz stwierdził, że „pewnie jakby to był pierwszy raz w historii naszego środowiska to też bym się martwił”.

Poseł Nowej Nadziei podkreślił, że „takie odejścia zdarzają się co jakiś czas”. – Po prostu to jest naturalne, że co jakiś czas jakaś grupa działaczy stwierdza, że zrobi to, co my robimy lepiej, samodzielnie – powiedział.

– Tak stwierdziła ta trójka i zobaczymy. Jak im się uda, to dobrze, bo idee które prezentują są bardzo podobne, jak się nie uda to też dobrze, bo nadal zostaje Konfederacja, która robi to najlepiej – zaznaczył Berkowicz i dodał, iż skupia się na walce z systemem, a „kto zrobi to lepiej, to już jest drugorzędna sprawa”.

„To dobrze dla realizacji tych idei”

Na pytanie o przyczyny odejścia Wolnościowców z Konfederacji stwierdził, że „to są i skomplikowane i stare dzieje”, a także dodał, że nie pamięta „o co chodziło z tego wszystkiego”.

– Skupiam się na tym, żeby ochronić polskie portfele, ochronić gotówkę, ochronić samochody spalinowe, a nie na jątrzeniu spraw jakichś wewnętrznych, sporów wewnętrznych, które doprowadzają do tego typu rozłamów – podkreślił.

Jak dodał „one są zupełnie bez znaczenia z punktu widzenia interesów Polaków”. – Są teraz dwie siły, my też jako wolnorynkowcy popieramy konkurencję, więc teraz są dwie siły o o bardzo podobnych ideach, które ze sobą konkurują, więc to dobrze dla realizacji tych idei, bo konkurencja wzmaga coraz lepsze działanie – podsumował poseł Konfederacji.

Raport o prawyborach

Przypomnijmy, że w poniedziałek 13 marca (wywiad z Berkowiczem ukazał się wcześniej) podczas konferencji prasowej w Sejmie Dobromir Sośnierz zaprezentował raport dotyczący prawyborów Nowej Nadziei na liderów list Konfederacji. W jego ocenie doszło do licznych nieprawidłowości.

Jak podkreślał, raport dostępny wraz z załącznikami w formie wideo, znajduje się na stronie wolnosciowcy.pl/raport. Dokument zawiera niemal 100 stron, z czego około połowę stanowią załączniki i dowody.