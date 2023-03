Kadyrow zabrał nastoletniego syna na miejsce ataku, by pokazać mu zwłoki [VIDEO]

REKLAMA

Prezydent Republiki Czeczenii, Ramzan Kadyrow, postanowił zabrać swojego 15-letniego syna na miejsce ataku na posterunek policji, by pokazać mu martwe ciała zastrzelonych napastników.

Republika Czeczenii to autonomiczny kraj wchodzący w skład Federacji Rosyjskiej. Na jego czele stoi prezydent Ramzan Kadyrow.

REKLAMA

Niedawno w Gudermes, drugim co do wielkości mieście w Czeczenii i stolicy rejonu gudermeskiego, doszło do ataku na posterunek policji. Dwóch sprawców miało rzucić granatem w siły bezpieczeństwa. Dzień wcześniej doszło do podobnego zdarzenia w innej autonomicznej republice – Inguszetii.

Czytaj więcej: Strzelanina w autonomicznej republice w Rosji. Rebelia? [VIDEO]

Zdarzenie, które miało miejsce w islamistycznej Czeczenii rozsierdziło władze i opinię publiczną, bo miało miejsce podczas Ramadanu, czyli muzułmańskiego odpowiednika Wielkiego Postu.

„Napastnicy próbowali zakłócić spokój naszych obywateli w świętym miesiącu Ramadan. Republika Czeczeńska od dawna jest spokojnym i pokojowym regionem, otwartym dla wszystkich. Można tu przyjechać, ale ci, którzy popełniają przestępstwo zostaną ukarani” – opisywał to zdarzenie przywódca kraju Ramzan Kadyrow.

Sprawców zastrzelono, a Kadyrow, stwierdził, że to dobra okazja, by doedukować swojego 15-letniego syna.

„Kadyrow przyprowadził swojego 15-letniego syna na miejsce strzelaniny, żeby pokazać mu ciała zabitych, nagrać kilka TikToków i odjechać” – pisze białoruski, niezależny kanał NEXTA, który udostępnił nagranie z Gudermes.

Portal informuje również, że „rzeźnicy Kadyrowa” mieli naśmiewać się ze zwłok zastrzelonych sprawców.

In #Chechnya, unknown assailants opened fire at a police station

Two attackers were killed.#Kadyrov brought his 15-year-old son to the scene of the shooting to show him the bodies of those killed, take a couple of TikToks and leave.

There is also a video of Kadyrov's butchers… pic.twitter.com/XkFZktXtJn

— NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2023