Krajobraz po kolejnej bitwie we Francji: 154 rannych policjantów, 111 aresztowań

Jedenasty „dzień mobilizacji” przeciwko reformie emerytalnej miał miejsce w czwartek 6 kwietnia. Według danych przekazanych przez MSW Géralda Darmanina 154 funkcjonariuszy policji zostało rannych, a 111 osób zostało aresztowanych. Niedobory paliwa występują przed Wielkanocą w jednej czwartej stacji benzynowych regionu paryskiego, a w skali całego kraju ma je 6,3% stacji.

W kilku miastach Francji doszło do „zadym”. W Paryżu było rannych 77 funkcjonariuszy. 28-letni komisarz policji stracił przytomność po uderzeniu w głowę, pomimo hełmu, a 24-letni żandarm doznał urazu oka. Poważnie ranny został przynajmniej jeden z demonstrantów. W stolicy zatrzymano 31 osób.

Według CGT w Paryżu zgromadziło się 400 000 demonstrantów, co jest liczbą mniejszą, niż w poprzedni „dzień mobilizacji” z 28 marca (związki podawały wówczas liczbę 450 000 ludzi na ulicach).

Ponad 300 osób zaatakowało restaurację „La Rotonde”, w której jako jeszcze kandydat na prezydenta, Emmanuel Macron świętował swoje zwycięstwo w pierwszej turze wyborów prezydenckich w 2017 roku. Podpalono markizy. Warto dodać, że ta sama restauracja była też podpalona w 2020 roku podczas demonstracji „żółtych kamizelek”.

W Paryżu podpalono także m.in. jeden z banków. Degradacje mienia miały miejsce także w Rennes i Nantes. Policja zatrzymała w tym mieście 23 osoby. Pięć osób aresztowano także w Rennes, gdzie prefekt mówił o grupie „1800 młodych ludzi” niszczącej mienie publiczne. Także w Lyonie rannych zostało dziewięciu policjantów.

Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w całej Francji manifestowało 570 000 osób. 6Takei statystyki z obydwu stron służą jednak pewnej wojnie „komunikacyjnej”. Następna mobilizacja zaplanowana została przez związki zawodowe już na 13 kwietnia. Następnego dnia Rada Konstytucyjna ma podjąć decyzję o zgodności lub niezgodności ustawy o reformie emerytalnej z Konstytucją.

Prezydent Macron, który w tym czasie przebywał w Chinach zaprzeczył jakiemukolwiek „kryzysowi demokracji we Francji” i zapewnił, że ma „wyraźny mandat do reformy emerytur”. Trochę kłóci się to ostatnimi deklaracjami premier Borne, która mówiła na spotkaniu ze związkowcami, że może nie ma pośpiechu, a kraj „potrzebuje uspokojenia”.

🔥 Paryż. Podczas dzisiejszej manifestacji tzw. "grupa ryzyka" podpaliła restaurację La Rotonde na Montmatrze. Podczas gdy jedni obrzucali kamieniami policję, drudzy podłożyli ogień W 2017 r. Macron świętował tam w gronie bliskich wygraną w pierwszej turzepic.twitter.com/BGe8RWC9dA — Adam Gwiazda (@delestoile) April 6, 2023

154 blessés, pour l’instant, parmi les forces de l’ordre en marge des manifestations du jour. Certains gravement. 111 interpellations. Plein soutien aux policiers, aux gendarmes, aux sapeurs pompiers qui protègent les manifestants et les biens publics comme privés. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 6, 2023

Źródło: Le Prisien/ Valeur/ France 3/ BFMTV