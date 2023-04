Niespokojnie w Irlandii Północnej. Nielegalna parada, starcia z policją [VIDEO]

REKLAMA

Butelki z benzyną i inne przedmioty poleciały w stronę policji w czasie nielegalnej parady republikańskiej, która w poniedziałek po południu miała miejsce w Derry/Londonderry w Irlandii Północnej.

W miniony piątek północnoirlandzka policja, PSNI, ostrzegała, że ma mocne, wiarygodne dane wywiadowcze o planowanych atakach terrorystycznych na jej funkcjonariuszy, do których może dojść w poniedziałek w Derry/Londonderry. Poniedziałek Wielkanocny jest dniem, w którym republikanie upamiętniają wybuch antybrytyjskiego powstania w Irlandii w 1916 r., a w tym roku data ta zbiega się z 25. rocznicą zawarcia porozumienia wielkopiątkowego, będącego podstawą procesu pokojowego w Irlandii Północnej.

REKLAMA

Podczas przeprowadzonej bez zezwolenia republikańskiej parady w drugim co do wielkości mieście Irlandii Północnej jej uczestnicy obrzucili butelkami z benzyną i innymi przedmiotami opancerzonego policyjnego Land Rovera, który zapalił się, ale jak zapewniła policja, żaden z funkcjonariuszy nie odniósł obrażeń. Komendant PSNI Simon Byrne powiedział, że mogła to być próba wciągnięcia ich w zasadzkę. Uczestnicząca w paradzie grupa młodzieży podpalała też kosze na śmieci oraz zablokowała jedną z głównych dróg prowadzących do dzielnicy Creggan. W paradzie brało udział ok. 300 osób, prowadziło ją kilkanaście zamaskowanych osób w strojach paramilitarnych.

W związku z 25. rocznicą podpisania porozumienia wielkopiątkowego we wtorek do Irlandii Północnej przybędzie prezydent USA Joe Biden, a także Bill Clinton, który zasiadał w Białym Domu, gdy porozumienie było zawierane.

Ahead of US President Joe Biden's visit, police in Northern Ireland said several masked men attacked police officers in the city of Derry with Molotov cocktails and other items.Biden intends to visit Ireland on Thursday. pic.twitter.com/nFuFUT3sXQ — Spriter (@Spriter99880) April 10, 2023