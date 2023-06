Orbán: Na Zachodzie jest człowiek, który może zakończyć wojnę na Ukrainie

REKLAMA

Viktor Orbán powiedział na antenie publicznego radia Kossuth, że w Stanach Zjednoczonych jest jeden człowiek, który jego zdaniem jest w stanie zakończyć wojnę na Ukrainie.

– Na Zachodzie jest człowiek, który jest w stanie zakończyć tę wojnę i zawrzeć pokój. Tym człowiekiem jest Donald Trump – premier Węgier w państwowej rozgłośni radiowej.

REKLAMA

Szef budapesztańskiego rządu dodał, że Węgry są zainteresowane pojawieniem się „orędownika pokoju u steru w Stanach Zjednoczonych”.

Orbán uważa, że Stany Zjednoczone, jako militarny sponsor Ukrainy w wojnie z Federacją Rosyjską, powinny brać udział w rozmowach pokojowych.

Według Węgra „Ukraińcy mogą walczyć tak długo, jak długo Stany Zjednoczone będą ich wspierać bronią i pieniędzmi”.

– Jeżeli Amerykanie zechcą pokoju, to pokój będzie – stwierdził polityk. Viktor Orbán zapowiedział, że podejmowane przez niego działania zawsze będą „prowęgierskie”.

Trump: Tylko ja zapobiegnę III wojnie światowej

Co ciekawe, w podobnym tonie wypowiada się na swój temat sam Donald Trump. Były amerykański prezydent i miliarder twierdzi nawet, że jest jedyną osobą, która może powstrzymać wybuch III wojny światowej i koniec świata.



– Jestem jedynym kandydatem, który może złożyć tę obietnicę. Zapobiegnę III wojnie światowej. To nie będzie konwencjonalna wojna z czołgami jeżdżącymi tam i z powrotem. To będzie wojna nuklearna. To będzie być może zniszczenie całego świata. Zapobiegnę temu. Nikt inny nie może tego powiedzieć – mówił Trump w przemówieniu do wyborców.

Czytaj więcej: