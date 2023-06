Syn amerykańskiego polityka oskarżony o morderstwo [VIDEO]

REKLAMA

27-letni Derrick John Thompson został został umieszczony w więzieniu w hrabstwie Hannepin pod zarzutem podwójnego morderstwa. To syn byłego polityka z ramienia Demokratów – Johna Thompsona.

Do zdarzenia doszło w piątek. 27-latek jechał swoim samochodem i zignorował czerwone światło, co skończyło się uderzeniem jego auto w pojazd, którym poruszało się pięć kobiet z Somalii. Żadna z pasażerek drugiego samochodu nie skończyła 20 lat.

REKLAMA

Wszystkie Somalijki, które jechały autem staranowanym przez syna polityka, zmarły z powodu odniesionych obrażeń. Sam Thomson Junior wylądował w szpitalu.

We wtorek młodemu mężczyźnie mają zostać postawione zarzuty podwójnego morderstwa. Nie będzie to jego pierwszy zatarg z prawem. Syn polityka ma na koncie wiele przestępstw związanych z narkotykami i bezprawnym prowadzaniem samochodu.

M.in. w 2020 roku został skazany na osiem lat za potrącenie i ucieczkę z miejsca zdarzenia.

Ojciec 27-latka został usunięty z Partii Demokratycznej po tym, jak bezpodstawnie oskarżył funkcjonariusza policji o rasizm.

WARNING: Disturbing video shows moment of impact from reckless driver speeding & running a red light before killing five people and fleeing the scene. Sources have identified the driver as Derrick John Thompson, the son of former DFL state Rep. John Thompson. pic.twitter.com/JVvNDwuaOV

— Liz Collin (@lizcollin) June 18, 2023