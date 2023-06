Putin reaguje na bunt Prigożyna. Wydał rozkaz neutralizacji i nawiązał do 1917 roku

REKLAMA

Władimir Putin nazwał zdrajcami żołnierzy najemniczej Grupy Wagnera, którzy wystąpili zbrojnie przeciwko Kremlowi. Zapewnił, że buntownicy poniosą odpowiedzialność przed prawem i narodem, a Rosja zostanie obroniona. Grupa Wagnera wydała natomiast krótki komunikat, w którym twierdzi, że wkrótce Rosja będzie miała nowego prezydenta.

Putin oznajmił, że bunt Grupy Wagnera to „śmiertelne zagrożenie” dla państwa rosyjskiego, dlatego zostaną podjęte „zdecydowane działania” w celu ustabilizowania sytuacji w Rostowie nad Donem, gdzie znajduje się obecnie Grupa Wagnera. W ocenie Putina sytuacja w tym mieście jest „trudna”.

„Walka o los naszego narodu wymaga jedności. Działania, które nas dzielą, są zdradą, ciosem w plecy, jak w 1917 roku. Nie pozwolimy na to” – oznajmił Putin.

Putin poinformował również, że wydał rozkaz „neutralizacji tych, którzy zorganizowali zbrojną rebelię”. Podkreślił, że „dodatkowe środki antyterrorystyczne są obecnie wdrażane w Moskwie, regionie moskiewskim i wielu innych regionach”.

Analitycy sugerują, że z wypowiedzi Putina wynika, że to on przejmuje pełną kontrolę nad wszystkimi działaniami.

Do wypowiedzi Putina odniosła się w mediach społecznościowych Grupa Wagnera: „Putin dokonał złego wyboru. Tym gorzej dla niego. Wkrótce będziemy mieć nowego prezydenta”.

Pełne przemówienie Władimira Putina po buncie Grupy Wagnera

„Apeluję do obywateli Rosji, do personelu Sił Zbrojnych, służb porządkowych i bezpieczeństwa, bojowników i dowódców obecnie walczących na swoich pozycjach, odpierających ataki wroga, robiących to bohatersko. Wczoraj wieczorem rozmawiałem z dowódcami na wszystkich kierunkach. Apeluję także do tych, którzy zostali podstępnie wciągnięci w zbrodniczą przygodę, popchnięci w kierunku poważnego przestępstwa zbrojnego buntu. Rosja prowadzi dziś najtrudniejszą wojnę o swoją przyszłość, odpierając agresję neonazistów i ich mocodawców. Przeciwko nam zwrócone są całe machiny wojskowe, ekonomiczne i informacyjne Zachodu.

Walczymy o życie i bezpieczeństwo naszych ludzi. Za naszą suwerenność i niepodległość. Prawo do pozostania Rosją, państwem o 1000-letniej historii. Bitwa, o los naszego narodu, wymaga zjednoczenia wszystkich naszych sił, jedności, konsolidacji i odpowiedzialności. Wszystko inne, co nas osłabia, musi zostać zepchnięte na bok. Nasi zewnętrzni wrogowie używają wszelkich argumentów, aby osłabić nas od wewnątrz. Tak więc działania dzielące naszą jedność są zdradą narodu, naszych braci, którzy walczą teraz na linii frontu. To strajk na tyłach naszego kraju i naszych ludzi.

Działania, które nas dzielą, są zdradą, ciosem w plecy, jak w 1917 roku, kiedy kraj walczył w I wojnie światowej – intrygi i kłótnie za plecami armii okazały się największą katastrofą, zniszczeniem armii i państwa, utratą ogromnych terytoriów, skutkującą tragedią i wojną domową. Rosjanie zabijali Rosjan, bracia zabijali braci. Ale beneficjentami byli różni polityczni kawalerowie fortuny i obce mocarstwa, którzy podzielili kraj i rozerwali go na części. Nie pozwolimy na to. Będziemy chronić nasz naród i państwo przed wszelkimi zagrożeniami, w tym zdradą wewnętrzną. To, z czym mamy do czynienia, to właśnie wewnętrzna zdrada. Niezwykłe ambicje i osobiste interesy doprowadziły do zdrady. Zdrada własnego kraju i narodu oraz sprawy, za którą bojownicy Wagnera umierali razem z naszymi żołnierzami. Bohaterowie, którzy wyzwolili Soledar i Artemiwsk, miasta i miasteczka Donbasu. Walczyli i dawali życie Noworosji i jedności rosyjskiego świata. Ich imię i chwała zostały również zdradzone przez tych, którzy próbują zorganizować bunt, popychając kraj do anarchii i zabijania braci, do klęski i kapitulacji.

Powtórzmy: każdy wewnętrzny bunt jest śmiertelnym zagrożeniem dla naszego państwa, dla nas jako narodu. To uderzenie w nasz naród. A nasze działania w obronie ojczyzny przed takim zagrożeniem będą brutalne. Każdy, kto świadomie wszedł na ścieżkę zdrady, kto przygotował zbrojny bunt, wszedł na ścieżkę szantażu i działań terrorystycznych, poniesie nieuniknioną karę. Odpowiedzą przed prawem i naszym narodem. Siły Zbrojne i inne departamenty zostały odpowiednio poinstruowane. Dodatkowe środki antyterrorystyczne są obecnie wdrażane w Moskwie, regionie moskiewskim i wielu innych regionach. Podjęte zostaną zdecydowane działania na rzecz ustabilizowania sytuacji w Rostowie nad Donem, gdzie działanie cywilnych i wojskowych departamentów jest praktycznie zablokowane.

Jako Prezydent Rosji i Naczelny Wódz, jako obywatel Rosji, zrobię wszystko, aby bronić kraju, chronić Konstytucję, życie i bezpieczeństwo, wolność obywateli. Ci, którzy przygotowali bunt wojskowy, którzy podnoszą broń przeciwko walczącym braciom, zdradzili Rosję i zapłacą za to. A tych, którzy są wciągani w zbrodnię, proszę, aby nie popełniali tego kluczowego, tragicznego, niepowtarzalnego błędu. Dokonaj jednego właściwego wyboru – przestań uczestniczyć w działaniach przestępczych. Wierzę, że będziemy bronić i zachowywać to, co dla nas święte. I razem z ojczyzną pokonamy wszystkie wyzwania i staniemy się jeszcze silniejsi” – powiedział w odezwie Putin.

