Papież stanowczo reaguje: Czuję się oburzony i zniesmaczony

– Czuję się oburzony i zniesmaczony – powiedział papież Franciszek, komentując spalenie Koranu. Ojciec Święty podkreślił, że każda święta księga powinna być szanowana.



– Każda księga uważana przez jej autorów za świętą musi być szanowana ze względu na szacunek dla jej wyznawców, a wolność słowa nigdy nie może być wykorzystywana jako pretekst do pogardzania innymi. Pozwolenie na to musi zostać odrzucone i potępione. Czuję się oburzony i zniesmaczony tymi działaniami – powiedział papież Franciszek.

W ten sposób Ojciec Święty skomentował spalenie Koranu, świętej księgi muzułmanów, do którego doszło w Królestwie Szwecji.

Swój komentarz papież przedstawił w wywiadzie dla dziennika Al-Ittihad, ukazującego się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

W tym samym wywiadzie Franciszek mówił o potrzebie braterstwa. – Dziś potrzebujemy budowniczych pokoju, a nie producentów broni; dziś potrzebujemy budowniczych pokoju, a nie podżegaczy do konfliktu; potrzebujemy strażaków, a nie podpalaczy; potrzebujemy orędowników pojednania, a nie ludzi, którzy grożą zniszczeniem – powiedział.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie trwają zamieszki we Francji, podczas których dochodzi również do ataków na świątynie. Miejmy nadzieję, że papież głośno potępi także to zjawisko: