Tumanowicz o Mentzenie i Braunie. „Mogę tylko skomentować w ten sposób” [VIDEO]

Witold Tumanowicz, szef sztabu wyborczego Konfederacji, był gościem Marty Markowskiej na kanale „Sommer 14”. Podczas rozmowy odniósł się między innymi do występu Sławomira Mentzena w debacie z Ryszardem Petru, a także wystąpienia posła Grzegorza Brauna podczas Wielkiej Konwencji Programowej Konfederacji.

Przypomnijmy, że w czerwcu lider Nowej Nadziei i Konfederacji, Sławomir Mentzen, wziął udział w „Debacie liberałów w RMF FM”. Jego oponentem był założyciel Nowoczesnej – Ryszard Petru. Co ciekawe, wolnościowcy w sieci słabo ocenili występ obu panów.

Niestety to, co mówili obaj „liberałowie” często nie miało nic wspólnego z ideą wolnościową i stało bardzo daleko od tego, co od dekad głoszą w Polsce wolnościowcy tacy jak chociażby Janusz Korwin-Mikke.

Tumanowicz o Mentzenie

Do występu Mentzena w RMF FM odniósł się Witold Tumanowicz. Zdaniem szefa sztabu wyborczego Konfederacji „Ryszard Petru jest osobą, która już się mocno skompromitowała na scenie politycznej”.

– Natomiast Sławomir Mentzen miał prawo podjąć taką rozmowę, znany jest z tego, że rozmawia po prostu dlatego, bo może (…) tak naprawdę Sławomirowi Mentzenowi tego typu rozmowa ani nie pomaga, ani nie zaszkodzi – uważa Tumanowicz.

Przedstawiciel Konfederacji jest zdania, iż „takie analizy mówiące o tym, że poszło Sławomirowi Mentzenowi słabo”, wynikają z tego, iż „wszyscy oczekiwali jakiegoś potężnego zaorania”.

– Prawda jest taka, że Sławomir Mentzen mówił bardzo prosto, merytorycznie i tłumaczył swoje stanowisko. Nie chodziło o zaoranie i prawda jest taka, że wygłosił swoje pomysły i wydaje mi się, że osiągnął akurat ten cel, który zamierzał – dodał.

Jego zdaniem Mentzen „pokazał się jako osoba, która nie boi się tego typu debat, nawet jeśli to są osoby, które jednak już nie znaczą nic w polskiej polityce”. – To jest trochę inna jakość, niż ta, którą prezentują politycy kłócąc się, kto weźmie jaką debatę, z kim – podkreślił.

– Moim zdaniem debata na plus, nie ma co o niej pamiętać. Prawda jest taka, że Sławomir Mentzen ma ogromne poparcie i co więcej swoje pomysły przedstawia w Internecie bardzo sprawnie, a to było widać także na bardzo dobrym przemówieniu na konwencji – podsumował.

Tumanowicz o Braunie

Tumanowicz odniósł się także do wystąpienia Brauna na konwencji, wokół którego narosło nieco kontrowersji. W poranku „Siódma – dziewiąta” Krzysztof Bosak zdradził, że „tam nie wszystko było uzgodnione”, a także stwierdził, że politycy byli umówieni „troszeczkę inaczej”.

Markowska przypomniała, że po wystąpieniu Grzegorza Brauna pojawiły się owacje na stojąco i „spotkało się jego przemówienie z wielkim entuzjazmem”. – Owacje na stojąco były tak naprawdę po każdym przemówieniu, więc akurat bardzo dobrze, że one były – stwierdził Tumanowicz.

– Grzegorz Braun jest w tym wypadku sobą, pokazał że ma ten charakter wciąż bardzo mocny, więc mogę tylko skomentować w ten sposób, że Grzegorz Braun jest Grzegorzem Braunem i zachowuje swoje poglądy – dodał.