Mówił, że „jesteśmy sługami narodu ukraińskiego”. Poprowadzi podcast Telewizji Polskiej

Łukasz Jasina, do niedawna rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, razem z Łukaszem Adamskim będzie prowadzić podcast Telewizji Polskiej „Rekonstrukcja Cyfrowa TVP” – podał portal press.pl.

W nowym cyklu pojawią twórcy oraz aktorzy filmowi i telewizyjni. Gościem pierwszego odcinka, który udostępniony zostanie we wtorek 11 lipca, będzie Krzysztof Zanussi. Kolejne części będą powstawały raz na miesiąc.

Łukasz Jasina (został rzecznikiem prasowym MSZ w 2021 r.) prowadził wcześniej programy o tematyce kulturalnej w TVP Kultura, Radiu Dla Ciebie (wspólnie z Łukaszem Adamskim) i w radiowej „Trójce”.

Zaskakujące słowa

W maju tego roku z ust niedawnego rzecznika polskiego MSZ, który jeszcze jakiś czas temu twierdził, że „jesteśmy sługami narodu ukraińskiego”, padły zaskakujące słowa. Stało się to w związku ze zbliżającą się 80. rocznicą Rzezi Wołyńskiej.

Jasina, komentując zbliżające się wspomnienie krwawej rzezi dokonanej na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów, przyznał, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński powinien za te wydarzenia przeprosić. Jak podkreślał, do tej pory strona ukraińska nie przeprosiła bowiem za to, co działo się w 1943 roku.

„Być może (to brak zrozumienia ze strony władz Ukrainy – red.). Prezydent Zełenski także ma wiele innych spraw na głowie. Ja tutaj niczego nie usprawiedliwiam, ale po prostu staram się zrozumieć. To jest też cecha dyplomacji. To nie jest rzecz ciągle dla Ukraińców najważniejsza, ciągle to zrozumienie jest zbyt słabe. Jestem dobrej myśli, że ta 80. rocznica coś zmieni” – stwierdził Jasina.

Pytany, czy Zełeński powinien Polaków przeprosić za Rzeź Wołyńską, rzecznik MSZ stwierdził, że „tego nie zrobiło państwo ukraińskie, ale prezydent Zełenski powinien wziąć jako Ukraina jednak większą odpowiedzialność”.

Ukraińcy poczuli się urażeni

Niedługo później „Wprost” poinformowało, że Łukasz Jasina odejdzie z resortu. Ma to być właśnie pokłosie jego wypowiedzi na temat Rzezi Wołyńskiej.

Wszystko dlatego, że Po tej wypowiedzi nastąpiła ostra reakcja strony ukraińskiej. Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz zamieścił wymowny wpis na Twitterze.

„Jakiekolwiek próby narzucania Prezydentowi Ukrainy czy Ukrainie co musimy w sprawie wspólnej przeszłości są nieakceptowalne i niefortunne. Pamiętamy historię i apelujemy o szacunek a wyważenie w wypowiedziach, szczególnie w trudnych realiach ludobójczej agresji rosyjskiej” – grzmiał potępiająco.

„Co więcej, dobrze znana formuła prawdziwego pojednania w stosunkach ukraińsko-polskich, która została przyjęta przez hierarchów naszych Kościołów, brzmi: „wybaczamy i prosimy o wybaczenie” – dodał.

Później co prawda wpis z Twittera zniknął, jednak ambasador za niego nie przeprosił.

A Łukasz Jasina stracił pracę.