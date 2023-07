Petru wróci do polityki? Ma wystartować w wyborach parlamentarnych

REKLAMA

Ostatnia wzmożona aktywność medialna Ryszarda Petru nie jest przypadkowa. Najprawdopodobniej wystartuje on w jesiennych wyborach parlamentarnych.

Skompromitowany niegdyś w polityce Petru od jakiegoś czasu coraz częściej komentuje polską rzeczywistość i jest zapraszany przez główne media do programów. Nie bez przyczyny.

Wiele wskazuje na to, że wystartuje on w najbliższych wyborach parlamentarnych – jako kandydat tzw. totalnej opozycji na senatora.

O takim scenariuszu otwarcie mówi sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Na antenie Polsat News zdradził, że ze stu okręgów senackich pozostało do ustalenia jeszcze około 15 miejsc. Jak dodał, głęboko wierzy w to, że w przyszłym tygodniu powinny być „dopięte wszystkie ustalenia” pomiędzy stronami paktu, do którego przystąpiła cała tzw. totalna opozycja.

Odnosząc się do możliwości kandydowania Ryszarda Petru w ramach paktu senackiego stwierdził, że na razie jego kandydatura nie jest formalnie zgłoszona. Jak zaznaczył, aby do tego doszło, musi on „zamknąć swój konflikt” z władzami Nowoczesnej. Jeśli to się stanie, to pewnie zostanie zgłoszony w jakimś „trudnym okręgu” – potencjalnie w jednym z okręgów podkarpackich.

Kierwiński zapytano też o możliwy start do Senatu Romana Giertycha. Zapewnił, że KO nie zgłosi jego kandydatury. Zaraz dodał jednak, że jeśli Giertych zostanie zgłoszony przez jednego z partnerów, to KO nie będzie oponować.