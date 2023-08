Zima w sierpniu w Niemczech! Pługi śnieżne na ulicach, zaspy tamują ruch samochodowy

REKLAMA

W Niemczech wróciła zima. Dziennik „Bild” informuje, że na ulicach miasta Reutlingen w południowej części Niemiec leżą zaspy śniegu. Działają tam nawet pługi śnieżne. Ogromne gradobicie sprawiło, że miasto w samym środku upalnego lata wygląda niczym w styczniu.

Zatamowany został ruch samochodowy, woda z topniejących gór lodu i śniegu zalewa piwnice. Do akcji ruszyły zastępy strażaków, a pracownicy zajmujący się odśnieżaniem miasta musieli jechać do pracy w wakacje. Wielu kierowców nie mogło ruszyć ze swoich miejsc parkingowych, inni utknęli w zaspach na ulicy.

– Sierpień może stać się całkowitą porażką. Niestety należy również zauważyć, że obecnie nie widać żadnej zmiany w sytuacji pogodowej i prawdopodobnie potrwa to co najmniej do 15 sierpnia! – twierdzą metereolodzy.