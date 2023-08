Niespodziewana wizyta prezydenta Zełenskiego w Holandii

REKLAMA

Prezydent Ukrainy i premier Holandii spotkali się w niedzielę w bazie Sił Powietrznych Niderlandów w Eindhoven na południu kraju. Pojawienie się Zełenskiego w niedzielę w tym kraju było niespodzianką.

Kontekstem do tej podróży ukraińskiego prezydenta jest szkolenie pilotów jego kraju do latania na F-16. Wizyta w bazie lotniczej ma miejsce dwa dni po tym, jak Stany Zjednoczone dały zielone światło na wysłanie do Kijowa amerykańskich myśliwców F-16.

REKLAMA

Ukraina otrzyma za pośrednictwem Holandii 42 myśliwce, ale musi spełnić kilka warunków. Wątpliwe by te samoloty pojawiły się na ukraińskim niebie jeszcze w tym roku. Szkolenie pilotów musi potrwać przynajmniej pół roku, chociaż tytułem próby takie szkolenia już rozpoczęto.

Wielozadaniowe F-16 mają wejść do służby na Ukrainie po wyszkoleniu pilotów i obsługi technicznej. „Umówiliśmy się z Markiem Ruttem co do liczby F-16, które będą przekazane Ukrainie – nastąpi to po szkoleniach naszych pilotów i inżynierów. 42 samoloty. I to dopiero początek” – napisał Zelenski na Telegramie.

Dodał, że będą to „samoloty, które wykorzystamy, by utrzymać rosyjskich terrorystów jak najdalej od ukraińskich miast i wsi”.