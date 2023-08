PiS nie spełnił postulatów Kukiza. Suski: Próbowaliśmy, nie udało się

REKLAMA

Paweł Kukiz od dwóch lat głosuje tak, jak chce PiS w zamian za – jak usilnie przekonuje – zrealizowanie jego postulatów programowych. To się nie do końca udało. Nie zmienia to jednak faktu, że były antysystemowiec i tak wystartuje z list PiS, o czym mówi poseł Marek Suski.

Jarosław Kaczyński i Paweł Kukiz podpisali w czerwcu 2021 roku umowę o współpracy programowej. Wówczas kreujący się na antysystem Kukiz stał się pełnoprawnym członkiem systemu. W niemal każdej sytuacji głosował tak, jak Kaczyński i spółka sobie zażyczyli.

W zamian za to – twierdzi Kukiz – PiS uchwalił jego propozycje, takie jak ustawa antykorupcyjna, o konopiach medycznych, włóknistych, o bezpośredniej sprzedaży dla rolników czy o wyrównaniu świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Nie wszystkie postulaty Kukiza udało się zrealizować, co przyznaje w rozmowie na antenie Radia ZET poseł Suski (PiS). Jest jednak przekonany, że to nie będzie przeszkodą do startu Kukiza z list PiS-u do Sejmu.

– Jestem przekonany, że wystartuje z naszych list. Jeżeli chodzi o spełnienie jego postulatów wyborczych? Próbowaliśmy, niestety nie znaleźliśmy większości, żeby ten pomysł [sędziowie pokoju – red.] został w tej kadencji przyjęty – powiedział Marek Suski.

Przedstawiciel władzy poinformował ponadto, że listy PiS do Sejmu poznamy najprawdopodobniej w ciągu kilku dni. Te są już niemal gotowe, ale musi je jeszcze zatwierdzić komitet polityczny.

Sam Suski rywalizuje o „jedynkę” w Radomiu z minister Anną Moskwą. – Zobaczymy. Liczę na to, że będę, ale to oczywiście musi być decyzja na ten temat. To nie jest moja decyzja tylko. Niby dlaczego miałbym oddawać miejsce? O takie miejsca trzeba jednak troszkę powalczyć. Tak to jest w polityce, że po prostu się o swoją pozycję przez lata zabiega – powiedział Suski.