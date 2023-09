Trump: Obetnę federalne fundusze na transgenderowy obłęd [VIDEO]

– Pierwszego dnia podpiszę nowy dekret obcinający fundusze federalne każdej szkole propagującej krytyczną teorię rasy, obłęd transgenderowy i inne niewłaściwe dla naszych dzieci treści rasowe, seksualne lub polityczne – zapewnił Trump.

– I będę trzymał mężczyzn z dala od kobiecych sportów – dodał.

– Podpiszę ustawę zabraniającą seksualnego okaleczania dzieci we wszystkich pięćdziesięciu stanach – zapewnił, na co sala zareagowała gromkimi brawami.

.@realDonaldTrump Wants New Policy to CUT Funding for Schools Pushing Gender and Race Theory#trump #gender #racetheory #funding #education pic.twitter.com/8sOeiQ5O0s

— LifeSiteNews (@LifeSite) September 11, 2023