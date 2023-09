Gorąca kampania wyborcza. Politycy pobili się na wiecu [VIDEO]

Jeden z liderów Smer, były wicepremier i były szef MSW Robert Kaliniak, chciał wyrwać mikrofon Matoviciowi, który m.in. nazwał jego ugrupowanie „mafią” i przekonywał, że polityka Smer doprowadziła do napływu nielegalnych migrantów. Podczas szamotaniny lider OLANO próbował kopniakiem uniemożliwić zabranie mu mikrofonu. Inny polityk Smer, który później został zatrzymany przez policję, wymierzył mu ciosy pięścią.

Między Matoviciem a posłami Smer dochodziło w przeszłości do podobnych incydentów w gmachu parlamentu. Dla OLANO Smer jest głównym przeciwnikiem politycznym. Krytykując partię Ficy i zarzucając jej korupcję i mafijne układy, ruch Matovicia wygrał w 2020 roku wybory parlamentarne, a jego przewodniczący został premierem.

Według obecnych sondaży ugrupowanie Matovicia nie ma pewności, że po wyborach pozostanie w parlamencie. Smer jest liderem przedwyborczych rankingów.

Election campaign in Slovakia, 13.09.2013.

Participants:

On the left corner: Igor Matovič, former Prime Minister and Minister of Finance of Slovakia

On the right corner: Robert Kaliňák, former two-time Minister of the Interior of Slovakia pic.twitter.com/c97O8OTTf9

