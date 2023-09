Zalew imigrantów. Szokujące nagrania. Tak łatwo można zdobyć polską wizę [VIDEO]

REKLAMA

Nie milkną echa afery wizowej. Proceder trwał pod rządami PiS w najlepsze. W sieci można znaleźć dziesiątki filmów, w których osoby pokazują, jak łatwo, za odpowiednią opłatą, można było zdobyć wizę do Polski.

Przed tygodniem wyszło na jaw, że za rządów PiS dosłownie każdy mógł sobie kupić na boku wizę i tym samym wjechać do Polski. Część z tych osób zostawała nad Wisłą, większa część jechała dalej – na Zachód lub do Skandynawii.

Choć PiS oficjalnie, jak się okazuje na pokaz, jest przeciw takim praktykom, to proceder trwał miesiącami, jeśli nie latami. Grupa ludzi blisko związanych z władzą czerpała z tego duże korzyści finansowe i pewnie czerpałaby nadal, gdyby szwindlu nie wykryły obce służby.

To druga odsłona afery. Polskie służby nie miały o tym pojęcia – lub miały, ale ze względu na korzyści nie chciały niczego ujawniać – co jest kompromitujące dla PiS-u. Ludzie Mariusza Kamińskiego, ze Stanisławem Żarynem na czele, tak łatwo tworzący w wielu kwestiach narrację przychylną rządowi, teraz milczą. Ze stołka poleciał jedynie wiceminister Piotr Wawrzyk. PiS uznaje, że to załatwia sprawę i próbuje aferę na wszelkie możliwe sposoby wyciszyć.

Tymczasem w sieci dostępnych są dziesiątki filmów ukazujących, jak cały proceder wyglądał. W mediach społecznościowych ludzie pokazywali, jak łatwo kupić wizę do Polski i zachęcali swoich rodaków, by właśnie tą ścieżką przedostawali się do Europy – zamiast przez Białoruś czy płynąc przez morze do Włoch czy Hiszpanii.

Dokładne liczby nie są znane. Przemysław Wipler z Konfederacji podaje, powołując się na Eurostat, że tylko w 2022 roku Polska pod rządami PiS wydała aż 700 tysięcy wiz, co daje nam niechlubne pierwsze miejsce w europejskim zestawieniu.

„Eurostat podał pod koniec sierpnia 2023 r., że nasz kraj wydał w 2022 r. cudzoziemcom ze 148 krajów ponad 700 tysięcy takich pozwoleń, co dało nam pierwsze miejsce w zestawieniu.” PIS popełnia błędy rządów Zachodu – Niemcy ściągnęli Turków na chwilę, bo gospodarka hulała… — Przemysław Wipler (@Wipler1978) September 14, 2023

Handel polskimi wizami zezwalającymi na pracę jak karteczkami z Pokemonami. Kompletnie się tutaj rozjechała narracja rządu z rzeczywistością i winnych nie widać. pic.twitter.com/RwtZYLTsHL — Marcin Makowski (@makowski_m) September 14, 2023

🇵🇱Polska viza górą! Na Tik-Toku wszyscy chwalą się, jak łatwo dostać się do Polski i otrzymać wizę. :) Zapraszam do obejrzenia kilku nagrań 👇 pic.twitter.com/CQWHjv3yUW — Mateusz Grzeszczuk – Podróż bez Paszportu (@PBPaszportu) September 14, 2023

🇵🇱👇 pic.twitter.com/lkCmrObAui — Mateusz Grzeszczuk – Podróż bez Paszportu (@PBPaszportu) September 14, 2023

Panie @RauZbigniew ten uśmiechnięty młodzieniec ogłasza się na TikToku, że może załatwić 3letnią wizę pracowniczą, skąd ma dokumenty z Urzędu Wojewódzkiego i zezwolenia na pracę. Polski Rząd wysyła mu jakieś dokumenty? To nie jest obywatel kraju wysokiego ryzyka? Jak… pic.twitter.com/iNkjT1kZyl — 𝕸𝖔𝖗𝖌𝖊𝖓𝖘𝖙𝖊𝖗𝖓 𝕏 (@Morgenstern616) September 13, 2023