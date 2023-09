„To czubek góry lodowej”. Bosak prześwietla kolejną aferę PiS [VIDEO]

REKLAMA

Potrzebna jest transparentność działań i debata o polityce migracyjnej. Tzw. afera wizowa to „czubek góry lodowej” zaniedbań i braku procedur – mówił w poniedziałek jeden z liderów Konfederacji, poseł Krzysztof Bosak.

Bosak, lider podlaskiej listy Konfederacji w wyborach do Sejmu, na konferencji prasowej zorganizowanej przed Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku zaznaczył, że tzw. afera wizowa „to czubek góry lodowej różnego rodzaju zaniedbań w tym obszarze, zaniedbań i braku elementarnych procedur”.

REKLAMA

Ocenił, że Polska „uruchomiła” masowy ruch migracyjny, nie mając żadnej administracji przygotowanej do obsługi tego ruchu. Według posła należy natychmiast wprowadzić limity, powstrzymać niekorzystne regulacje, a także zacząć dyskusję, kogo i w jakiej liczbie można do Polski przyjąć.

– W tej chwili ta afera ujrzała światło dzienne, to bardzo dobrze. To jest dla nas jako dla całego społeczeństwa, dla całego narodu okazja do tego, żeby przyjrzeć się jak jest prowadzona polityka migracyjna naszego państwa – mówił poseł.

Zaznaczył, że członkowie Konfederacji nie są przeciwni żadnej narodowości czy migracji. Natomiast – jak podkreślił – „jesteśmy przeciwko niekontrolowanym i masowym migracjom, które prowadzą do utraty stabilności społecznej i wzrostu zagrożeń”. Wskazał, powołując się na udostępnione statystyki, że w Polsce mamy już do czynienia ze wzrostem przestępczości związanej z masowym napływem cudzoziemców, co szczególnie widać w dużych aglomeracjach.

– My po prostu żądamy transparentności, żądamy otwartej debaty, zwracamy uwagę, że przez osiem lat rządów PiS-u nie przeprowadzono w Sejmie żadnej debaty na temat polityki migracyjnej. My domagamy się takiej debaty, mu domagamy się transparentności w publikowaniu danych – podkreślił Bosak.

Zwracał też uwagę, że każda służba i każdy resort podają swoje statystyki, gdzie zawarte są różne dane i – jak podkreślił – „jest ogromny chaos informacyjny”. Powiedział, że nie są np. śledzeni cudzoziemcy, którym wygasły pozwolenia na pobyt, nie ma też skutecznego systemu deportacji.

Bosak skierował też interwencję poselską do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Poinformował, że podobne interwencje mają przeprowadzać posłowie Konfederacji w całym kraju.

Pokazując interwencję mówił, że urząd wojewódzki ma kompetencje m.in. w opiniowaniu wniosków o pozwolenie na pracę, przedłużaniu wiz, udzielaniu stałego pobytu. Urząd uczestniczy też w różnego rodzaju dyskusjach dotyczących poziomu bezpieczeństwa. Jak dodał, w interwencji jest kilkadziesiąt pytań o liczby, procedury, sposób działania. Interwencje mają być wykorzystywane przez posłów do prezentacji danych w Sejmie.