SZOK! Powiedzieli to głośno: Żydzi nie byli jedynym narodem mordowanym przez Ukraińców z SS Galizien

Żydzi nie byli jedynym narodem mordowanym przez żołnierzy dywizji SS Galizien, w której służył Ukrainiec Jarosław Hunko, przyjęty w piątek z honorami i oklaskiwany w kanadyjskim parlamencie. Żołnierze SS Galizien byli równie bezwzględni dla Polaków, Słowaków czy Romów – informują we wtorek brazylijskie media.

„Poza zabiciem tysięcy Żydów formacja SS Galizien była też odpowiedzialna za zamordowanie tysięcy Polaków. Jednym z najbardziej znanych mordów na Polakach jest masakra w Hucie Pieniackiej” – przypomniał brazylijski portal Forum. Liczbę ofiar tej zbrodni ocenia się na 700 do 1500.

Dziennik „Correio Braziliense” odnotował, że w skład SS Galizien wchodzili Ukraińcy, którzy w większości zgłaszali się do podległej nazistowskim Niemcom formacji na ochotnika.

W piątek podczas wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w parlamencie w Ottawie jego spiker Anthony Rota zwrócił się do siedzącego na galerii dla gości 98-letniego Jarosława Hunki i przedstawił go jako „ukraińsko-kanadyjskiego weterana II wojny światowej, który walczył o ukraińską niepodległość z Rosjanami”. Nazwał go „ukraińskim bohaterem, kanadyjskim bohaterem, któremu dziękujemy za jego służbę”. Zebrani nagrodzili weterana owacją na stojąco. Oprócz Zełenskiego na sali obecny by m.in. premier Kanady Justin Trudeau.

W czasie II wojny światowej Hunko był członkiem składającej się z ukraińskich ochotników, walczącej u boku Niemiec 14. Dywizji Grenadierów Waffen SS, znanej również jako dywizja SS Galizien. Jak przypomniał ambasador RP w Ottawie Witold Dzielski, jednostka jest odpowiedzialna za zamordowanie tysięcy Polaków i Żydów.

Na słowa spikera Roty oburzeniem zareagowały m.in. kanadyjskie środowiska żydowskie. Po tej krytyce Rota przeprosił za uhonorowanie Hunki i podkreślił, że ponosi pełną odpowiedzialność za to działanie, które nie było konsultowane z innymi politykami i delegacją ukraińską. Przeprosiny powtórzył w poniedziałek, przemawiając przed parlamentem. Pomimo nacisków, by ustąpił ze stanowiska, Rota nie zamierza tego uczynić.

Ambasador Dzielski w wypowiedziach dla kanadyjskich mediów zwracał uwagę, że w przeprosinach Roty i Trudeau zabrakło słów o Polsce i Polakach, a ofiarami zbrodni popełnionych przez SS Galizien byli zarówno Żydzi, jak i Polacy.