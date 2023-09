Osłoda dla Grzegorza Brauna

REKLAMA

Konfederacja w ostatnich tygodniach zanotowała spadek poparcia, widoczny przede wszystkim w średniej sondażowej. Jeszcze w lipcu wynosiła ona rekordowe 12,5 procent, a we wrześniu jest to mniej niż 10 procent. To ciągle dobry wynik, dający szansę na bycie języczkiem u wagi, lecz póki co ugrupowanie złapało zadyszkę, co widać wyraźnie, w przeciwieństwie do pomysłu na jej przełamanie. Czy zatem na ostatniej prostej kampanii uda się odwrócić niekorzystny dla Konfederacji trend i skończyć wyścig wyborczy z co najmniej kilkunastoprocentowym poparciem?

Słabsze, niż jeszcze w wakacje, wyniki sondażowe Konfederacji można wprawdzie próbować zrzucić na karb gry na polaryzację, uprawianej przez Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicję Obywatelską, ale byłaby to odpowiedź jedynie częściowo prawdziwa. Żaden inny mniejszy komitet nie zanotował tak dużych strat, jak prawicowa koalicja. Warto więc, zamiast szukać problemów dookoła, przyjrzeć się popełnionym błędom i wyciągnąć z nich wnioski, modyfikując strategię na najważniejsze dni kampanii.

Dwóch tenorów

Oparcie Konfederacji, podczas jej kształtowania, na wielu liderach dawało ugrupowaniu siłę, większe możliwości oraz sprawiało, że trudniej było je zaatakować. Czołowymi postaciami swych środowisk, współtworzących koalicję, byli Janusz Korwin-Mikke, Robert Winnicki oraz Grzegorz Braun, lecz kampania nie była skupiona wyłącznie na nich. Tymczasem na początku tego roku, na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi, zdecydowano się na stworzenie zupełnie nowego podziału ról, wybierając na frontmenów Krzysztofa Bosaka oraz Sławomira Mentzena. Poseł co prawda podkreślał w rozmowie z Łukaszem Warzechą, że są oni jedynie współprzewodniczącymi, a Konfederacja ma dziewięciu liderów, lecz odbiór tej sytuacji ze strony przeciętnego wyborcy jest zupełnie inny, a przecież właśnie to, co dociera do głosujących, w kampanii liczy się najbardziej.