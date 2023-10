Sośnierz stanowczo. Bosak: Brawo Dobromir! Tyszka unika odpowiedzi

REKLAMA

Dobromir Sośnierz, wolnościowy poseł Konfederacji, w Radiu Zet stwierdził, w kontekście nielegalnej imigracji, że gdyby intruz przedarł się przez zaporę na granicy, to on „strzelałby tam, gdzie trzeba”. Jego partyjni koledzy różnie zareagowali na jego słowa.

Jednym z gorących tematów w studiu Radia ZET była nielegalna imigracja. Dobromir Sośnierz wskazał, że granice państwa powinny być poważnie chronione, a Straż Graniczna ma broń, żeby jej używać w razie potrzeby.

REKLAMA

– Straż Graniczna jest po to, żeby nie dopuścić do tego, żeby intruz przedarł się przez granicę i w tym celu (…) wybiera odpowiednie środki, którymi zatrzymuje tego intruza. Najpierw go ostrzega, potem strzela w powietrze, a potem strzela w intruza, jeśli trzeba, bo na tym polega poważna ochrona poważnych granic – mówił Dobromir Sośnierz w rozgłośni.