Festiwal przerywania w TVP. Ogórek musiała pokazać Morawieckiego z kremówką [VIDEO]

Festiwal przerywania w programie „Minęła 8”. A wszystko po to, by pokazać premiera rządu warszawskiego Mateusza Morawieckiego siedzącego przy kremówce w Wadowicach.

Gościem Magdaleny Ogórek w TVP Info był m.in. Grzegorz Napieralski. W programie padło m.in. pytanie, jak to jest, że PiS ma z czego rozdawać Polakom i uchodźcom z Ukrainy pieniądze polskich podatników przemielone przez urzędnicze tryby, a za Platformy tego nie było.

Napieralski podkreślał, że „ewidentnie widać”, że wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego podczas konwencji w Katowicach „było zmieniane po tym, co się działo w Warszawie”. Polityk odniósł się do „Marszu Miliona Serc” i utrzymywał, że według niektórych wyliczeń w stolicy zgromadziło się od 700 tys. do 1 mln 200 tys. osób „przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości”.