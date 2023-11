Straszna plaga dotarła na Wyspy Brytyjskie. Wracają mroczne czasy epoki wiktoriańskiej

REKLAMA

Wielu Brytyjczyków rezygnuje z planów podróży do Francji, bojąc się pluskiew, które opanowały kraj po drugiej stronie kanału La Manche. Mimo zaostrzenia kontroli na granicach, szkodniki dotarły do Wysp. Sytuacja robi się coraz gorsza.

Na terenie całego Zjednoczonego Królestwa panuje strach. Ludzie nie chcą siadać w metrze, dzwonią do władz w poszukiwaniu pomocy. Burmistrz Londynu Sadiq Khan przyznał, że to „prawdziwe źródło niepokoju” i zapowiedział konsultacje z paryskimi służbami, by dowiedzieć się, jak sobie radzą.

Niektórzy właściciele domów i mieszkań już zaczęli informować swoich najemców, co mogą zrobić, by zapobiec inwazji. Rik Smith, dyrektor firmy Goodlord, radził, by zamrażać i prać ubrania i pościel, które mogły być zainfekowane.