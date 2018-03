Komenda w więzieniu przeżył prawdziwe piekło. Koszmar zgotowali mu nie tylko więźniowie

Zła kondycja psychiczna nie pozwoliła na dokonanie z jego udziałem czynności procesowych. Po przeprowadzonym dzisiaj badaniu potwierdził to psycholog – napisał Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury. Piętno więzienia pozostanie z niesłusznie skazanym do końca życia.

Niewinny Tomasz Komenda trafił do więzienia w 2003 r. Wrocławski zakład krany szybko stał się dla mężczyzny prawdziwym piekłem.

Komenda miał przeciw sobie innych więźniów, którzy szybko odkryli, za co został zamknięty. Gwałcicieli dzieci spotyka w zakładach karnych bardzo trudny los i pogarda ze strony osadzonych.

Było tak źle, że doszło do próby samobójczej. Mężczyznę udało się odratować, ale sytuacja nie uległa poprawie. Komenda nie miał również lekko z więziennymi strażnikami, którzy pozostawali głusi na jego prośby i podania.

Już po wyjściu z więzienia okazało się, że strażnicy odmawiali mu widzeń z najbliższymi. W ten sposób chciano go złamać, ponieważ odmawiał przyjmowania posiłków.

Dopiero po 11 latach we Wrocławiu zrozumiano, że mężczyzna może nie dożyć końca swojej odsiadki i albo zostanie zakatowany przez współwięźniów, albo sam odbierze sobie życie.

Zdecydowano o przeniesieniu go do ośrodka w Strzelinie. W porównaniu do Wrocławia, gdzie więźniowie tacy jak Komenda przeżywają piekło, Strzelin to przedszkole – stwierdził w rozmowie z Faktem jeden z więziennych wychowawców.

Warto dodać, że Komenda cztery razy składał wniosek o skrócenie kary. Za każdym razem sąd odmawiał.

Mimo że mężczyzna wyszedł na wolność, jego stan psychiczny można określić, jako zły. Komenda nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Dowodem na to jest fakt, że prowadzący postępowanie wyjaśniające prokuratorzy, nie byli w stanie go przesłuchać.

