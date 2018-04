Z archiwum lewackiej hucpy: babochłopu gruchnął łokieć jak udawał… zawodniczkę podnoszenia ciężarów

40-letni mężczyzna z Nowej Zelandii występujący jako kobieta w Igrzyskach Wspólnoty Brytyjskiej stracił złoty medal, próbując podnieść dużo więcej niż było to potrzebne do zwycięstwa. Facetowi udającemu kobietę gruchnął łokieć i nie wiadomo czy jeszcze wróci do podnoszenia ciężarów.

Laurel Hubbard, wcześniej znany jako Gavin Hubbard, miał łatwo pokonać wszystkie sztangistki w poniedziałkowych finałach zawodów w kategorii 90 kg plus kobiet w podnoszeniu ciężarów. W końcu tak naprawdę jest mężczyzną, więc jest znacznie silniejszy od kobiet.

Jego konkurentki do złotego medalu mogły podnieść ok. 110 kg. Gavin-Laurel postanowił jednak zaszaleć. Wystartował do 132 kg by ustanowić kobiecy rekord. Ciężar prawie podniósł, ale tuż przed dociągnięciem sztangi pękł mu łokieć.

Reklamowana jako „triumf praw człowieka”, decyzja, aby umożliwić Hubbardowi konkurowanie w roli kobiety, została podjęta mimo sprzeciwu innych zawodniczek i ich trenerów.

Szczególne oburzenie wyrażali trenerzy z Samoa, których zawodniczka zajęła ostatecznie w zawodach 2. miejsce. Protestowali przeciwko obecności biologicznego mężczyzny rywalizującego jako ciężarowiec z kobietami, bo pomimo „wybranej tożsamości płciowej” nadal ma anatomię i siłę mężczyzny.

– Mężczyzna to mężczyzna, a kobieta to kobieta i wiem, że wiele się zmieniło, ale w przeszłości Laurel Hubbard był mistrzem płci męskiej – przekonywał somalijski trener, Jerry Wallwork. – Męskie siły wciąż ma i myślę, że to bardzo niesprawiedliwe dla wszystkich kobiet – dodał.

Przed „zmianą płci”, Hubbard rywalizował jako męski sztangista dla zespołu Nowej Zelandii. Mężczyzna został uznany za uprawnionego do konkurowania jako kobieta w zeszłym roku po wykazaniu poziomu testosteronu poniżej progu wymaganego przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Od razu przyszły efekty. Hubbard zmiażdżył rywalki podczas australijskiego międzynarodowego konkursu ciężarów w Melbourne w marcu 2017 r., ustanawiając cztery nowe rekordy.

Teraz przyszedł żałosny kres tej wynaturzonej kariery sportowej. A jeszcze w niedzielę lewacka felietonistka z Nowej Zelandii zachęcała by wysłać Hubbarda na olimpiadę i dać mu do noszenia flagę Nowej Zelandii: „Żaden inny sportowiec nie jest tak jasny jak latarnia morska dla idei równości jak Hubbard. Żaden inny sportowiec na tych igrzyskach nie jest tak ważny, biorąc pod uwagę walkę o prawa LGBT w sporcie i poza nim” – napisała.

To kolejny przykład jak lewica wykorzystuje w swojej propagandzie osoby chore psychicznie. Niestety z reguły kończy się to dla tych osób tragicznie, a ideologiczni podżegacze nie ponoszą za to żadnej odpowiedzialności.