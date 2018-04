Korwin-Mikke znów trafił na „jedynki” największych portali. Oczywiście zmanipulowaną wypowiedzią

Prezes Wolności, Janusz Korwin-Mikke, słynie z ostrego języka i często skrajnych porównań. Później jego wypowiedzi są wyrywane z kontekstu lub wprost manipulowane i tak trafiają na największe portale w kraju.

Tym razem Korwin-Mikke zabrał głos w sprawie uchodźców. Pełna wypowiedź brzmi tak:

Niedopuszczalne jest, że zamiast przyjmować po jednej rodzinie na gminę, to się robi jakieś obozy dla tych ludzi. No to jak tak,to wsadźmy ich do Oświęcimia, akurat jest wolny, więc można ich tam trzymać, żeby nie uciekli do Niemiec. No tak być nie może.

Zobacz też: Korwin to wie od dawna! Cukier krzepi, cukier leczy. Wyklęty węglowodan wraca do łask

Jak tę wypowiedź przedstawiły największe portale?

Wirtualna Polska: Janusz Korwin-Mikke szokuje ws. uchodźców. „Wsadźmy ich do Oświęcimia”

Polsat News: „Wsadźmy ich do Oświęcimia, akurat jest wolny”. Korwin-Mikke po wypowiedzi szefa MSZ o uchodźcach

Do Rzeczy: „Od razu wsadźmy ich do Oświęcimia”. Mocne słowa Korwin-Mikkego dot. obozów dla migrantów

Wprost: Korwin-Mikke komentuje słowa szefa MSZ o uchodźcach. „Akurat Oświęcim jest wolny, można ich tam trzymać”