„Wirtualna Polska” chciała skompromitować Korwin-Mikkego. Zdecydowana większość na lewackim portalu poparła jego wypowiedź

„Wirtualna Polska” chciała uderzyć w Korwin-Mikkego manipulując jego słowami, jak jednak pokazują komentarze pod artykułem, większość osób zgadza się ze słowami lidera Wolności.

Już sam tytuł sugeruje, że Korwin znów powiedział coś niebywałego. Janusz Korwin-Mikke szokuje ws. uchodźców. „Wsadźmy ich do Oświęcimia” – grzmi „WP”.

Co dokładnie powiedział Korwin-Mikke? Niedopuszczalne jest, że zamiast przyjmować po jednej rodzinie na gminę, to się robi jakieś obozy dla tych ludzi. No to jak tak,to wsadźmy ich do Oświęcimia, akurat jest wolny, więc można ich tam trzymać, żeby nie uciekli do Niemiec. No tak być nie może.

Przedstawiono to oczywiście w jasny sposób – Korwin-Mikke jest niechętny wobec uchodźców, bo nie chce ich obozów. Jednak komentujący podkreślają, że nie ma nic szokującego w słowach lidera Wolności.

Inne portale również manipulowały tą wypowiedział, ale tylko wp.pl wprost napisała w tytule, że Korwin-Mikke zaszokował. JKM nie powiedział tu nic szokującego. Tak myśli większość – pisze Klemens.

Nawet przeciwnicy Korwin-Mikkego zgadzają się z jego słowami. Zwykle bredzi bez sensu ale tym razem powiedzial cos sensownego – komentuje „fan fara”. Marian dodaje: Dobrze powiedział Korwin, a ci co się tak oburzają niech lepiej czytają i słuchają ze zrozumieniem.

I gdzie ta skandaliczna wypowiedź? bo nic skandalicznego nie napisaliście – pyta „henry”. Pan Janusz ma rację, w pełni go popieram – dodaje „BS”. Natomiast użytkownik o nicku „dobranoc” pisze: szokujące to jest to, co pseudo imigranci wyprawiają w krajach, które dają im dach nad głową.

JKM mówi w większości to, co myśli społeczeństwo. Nie jest zastraszony, ani skorumpowany – pisze „Zgred”. W artykule znów ten lewacki bełkot dla niekumatych – pisze kolejny komentujący.

Gwoli ścisłości należy dodać, że na lewackim portalu pojawiają się też pojedyncze komentarze krytykujące Korwina. Niestety żaden z nich nie odnosi się do treści wypowiedzi prezesa Wolności.

