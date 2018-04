Dostali oficjalny zakaz krytykowania papieża. Tak hierarchowie walczą z coraz większą krytyką Franciszka

Komandoria Zakonu Maltańskiego w Wielkiej Brytanii oficjalnie zakazała członkom zgromadzenia krytykowania Ojca Świętego Franciszka i bronienia poświęconej mu książki „Papież dyktator” Henryego Sire.

Zakaz dotyczy aktywności online członów Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Świętego Jana, z Jerozolimy, z Rodos i z Malty. Kawalerom Maltańskim za złamanie go grozi nawet usunięcie ze Zgromadzenia.

W mailu wysłanym do wszystkich członków zakonu uprasza się nie tylko o zaprzestanie krytyki papieża, ale też o donoszenie na temat tych, którzy się nie dostosują.

– Prosimy was byście zwracali uwagę i nie narażali Zakonu na różne niebezpieczeństwa i meldowali o zachowaniach, które stoją w sprzeczności z regułami Zakonu – napisały władze Zgromadzenia. List został rozesłany do jego członków na całym świecie.

To bezprecedensowa akcja. Została bezpośrednio wywołana książką „Papież Dyktator” Henry Sirea. Władze zakonu zawiesiły autora.

Sire w niezwykle mocny sposób atakuje Franciszka. Opisuje sposób sprawowania pontyfikatu i porównuje papieża do dyktatora Juana Perona.

Książka wywołała wielkie poruszenie wśród Kawalerów Maltańskich. Okazało się, że większość zgadza się z autorem i ma bardzo krytyczny stosunek do papieża. Wydany zakaz to nieomal oficjalne przyznanie, że pontyfikat Franciszka budzi ogromny sprzeciw, a Kościół i jego różne odłamy, Zgromadzenia, Prowincje coraz bardziej podzielone są jeśli chodzi o stosunek do Franciszka, sposób sprawowania przez niego pontyfikatu i nauczanie.

