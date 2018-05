„Ramadan to stara niemiecka tradycja” – niemiecki dziennikarz oświeca obywateli

Ramadan, trwające miesiąc święto muzułmanów, jest zdaniem Erena Güvercina popularniejszy od Oktoberfestu i stanowi starą niemiecką tradycję. Dziennikarz jest m.in. założycielem stowarzyszenia europejskich muzułmanów Allhambra. Wbrew pozorom Niemiec wcale nie rozminął się mocno z prawdą.

Ojczyzna to coś, co powinno łączyć, a nie dzielić – twierdzi Güvercin, przekonując, że wyłącznie frustraci i krytycy islamu nie są w stanie połączyć religii muzułmanów z kulturą i zwyczajami Niemiec.

Poruszając kwestię islamskiego święta, dziennikarz przyznał, że: Ramadan od dawna jest częścią niemieckiego krajobrazu religijnego. Podczas jego obchodów w całym kraju ma panować „duch Ramadanu”, coś w rodzaju chrześcijańskiej bożonarodzeniowej lub wielkanocnej atmosfery.

Niemiec przyznał, że Ramadan jest starą niemiecką tradycją, co oczywiście nijak ma się do rzeczywistości. Muzułmanie zaczęli masowo przybywać do Niemiec długo po zakończeniu II Wojny Światowej. Ich napływ był spowodowany brakiem rąk do pracy, który spowalniał dynamicznie rozwijająca się gospodarkę. Największą grupą byli Turcy.

Kolejną falę migracji zapoczątkowała Angela Merkel, która w 2015 r. ogłosiła, że wszyscy imigranci są w Niemczech mile widziany. Kiedy okazało się, że rozmiary fali uchodźców są zbyt wielkie, Berlin zaczął zrzucać odpowiedzialność za los przybyszów na inne państwa.

Warto zauważyć, że Güvercin nie mylił się, mówiąc, że Oktoberfest jest mniej popularny od Ramadanu. Wystarczy spojrzeń na liczby. W sławnym na cały świat festiwalu piwa bierze udział kilkanaście tysięcy ludzi – w samej Bawarii. Tymczasem muzułmańskie święto jest obchodzone przez kilkaset tysięcy wiernych naukom Mahometa.

Źródło: dorzeczy.pl//wolnosc24.pl