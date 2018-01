Ostatni film Tomka Mackiewicza. „Do szczytu Nanga Parbat było już tak blisko” [VIDEO]

Ostatni opublikowany przez Tomka Mackiewicza na portalu YouTube film pokazuje próbę wejścia na szczyt Nanga Parbat. Nie jest to oczywiście nagranie z ostatniej, tragicznej dla Polaka wyprawy, a z jednej z poprzednich nieudanych prób które podjął, z Francuzką Elizabeth Revol.

Na nagraniu widać obraz szczytu, spod którego Mackiewicz i Revol musieli zawrócić. Na nagraniu została załączona mapka z zaznaczoną trasą wspinaczki i miejscem, do którego udało się im dojść. Przy opisie nagrania brak jest daty, kiedy powstało, ale najprawdopodobniej wydarzyło się to w czasie, kiedy Polak rywalizował o pierwsze zimowe wejście na ten szczyt z Włochem Simonem Moro i innymi wspinaczami.

Na przełomie 2015 i 2016 roku kilka zespołów starało się zdobyć przedostatni z niezdobytych do tej pory ośmiotysięczników – Nanga Parbat. Oprócz Moro do zdobycia szczytu szykował się także międzynarodowy zespół Alex Txikon, Daniele Nardi oraz Muhammad Ali, a także: Adam Bielecki i Jacek Czech, Marek Klonowski z zespołem oraz Tomasz Mackiewicz i Elizabeth Revol. Udało się wówczas tylko Moro i Txikonowi, co z różnych powodów doprowadziło do ostrego konfliktu między nim a Mackiewiczem.

