Poszukiwania Piotra Woźniak-Staraka zakrojone na szeroką skalę! Wojsko w akcji, ale działania utrudnia pogoda

Trwają poszukiwania Piotra Woźniak-Staraka. Do akcji ratowniczej dołączyły Wojska Obrony Terytorialnej, które mają sprawdzać nabrzeża jeziora Kisajno. Pogarszająca się pogoda utrudnia działania na wodzie.

Według policji, z soboty na niedzielę przed godz. 4 nad ranem odebrano zgłoszenie, że po jeziorze pływa motorówka i może zakłócać spoczynek żeglarzy. Funkcjonariusze i ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego odnaleźli na miejscu dryfującą łódź motorową, na pokładzie której nikogo nie było. Silnik nie pracował, być może skończyło się paliwo. Kilka chwil później na brzegu znaleziono 27-letnią kobietę, która przebywała w nocy na motorówce z 39-letnim producentem filmowym, a do brzegu dopłynęła o własnych siłach.

W poniedziałek prokuratura poinformowała, że poszukiwany 39-letni mężczyzna to Piotr Woźniak-Starak. W akcji ratowniczej na jeziorze bierze udział grupa płetwonurków, strażacy, ratownicy MOPR i policjanci. Przeszukiwano powierzchnię, dno i brzegi jeziora. Straż użyła sonarów i robota do prac podwodnych. Dodatkowo w poszukiwaniach uczestniczy policyjny śmigłowiec S-70 Black Hawk.

Do akcji ratowniczej w najbliższych godzinach dołączą też Wojska Obrony Terytorialnej. Jak informuje „Wirtualna Polska”, powołując się na informację od asp. Iwony Chruścińskiej, rzecznika prasowego policji w Giżycku, żołnierze mają przeczesywać linię brzegową pieszo.

Wiadomo, że akcja poszukiwawcza będzie prowadzona do zmierzchu, a jeśli nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, to zostanie wznowiona o świcie we wtorek. Aktualnie działania na wodzie utrudnia coraz mocniej padający deszcz, ale służby dzielnie stawiają czoła przeciwnościom losu.

Nieoficjalnie jednak pracownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przyznają, że szansę na odnalezienie żywego Piotra Woźniak-Staraka są minimalne. – Z mojej praktyki wynika, że to trochę jak szukanie igły w stogu siana. Nie sądzę, by ktoś znalazł Piotra Woźniak-Staraka – mówi anonimowo w rozmowie z naTemat pracownik MOPR.

Piotr Woźniak-Starak jest postacią znaną w polskim show biznesie. Urodził się w 1981 r., jest synem Anny Woźniak-Starak i pasierbem Jerzego Staraka, znanego biznesmena działającego w branży farmaceutyczno-kosmetycznej, do którego należą takie firmy jak Nutricia i Colgate-Palmolive oraz Polpharma i warszawska Polfa.

Zawodowo Piotr Woźniak-Starak związał się z filmem. Jest znanym producentem, pracował przy takich obrazach jak np. „Bogowie” czy też „Sztuka kochania”. W 2016 roku poślubił dziennikarkę Agnieszkę Szulim.