Winnicki: „Musimy zatrzymać to gospodarcze szaleństwo PiS! Konfederacja będzie rosła przez kolejne tygodnie, miesiące i lata”

Podczas konwencji wyborczej Konfederacji Wolność i Niepodległość Robert Winnicki zapowiedział, że jego formacja powstrzyma zapędy socjalne PiS-u oraz marsz towarzyszy lewicowych. Nawiązał również do politycznej drogi Pawła Kukiza. – Chociaż umarł ruch Kukiz’15, to ten duch, dążenie, te emocje, które napędzały ruch, są żywe. To jest dzisiaj Konfederacja – powiedział.

– Konfederacja musi sprawić, żeby Polska była naprawdę wielka! Bo jesteśmy wielkim i dumnym narodem. Nasze hasło głosi #PolskaDlaCiebie. I to jest wielkie wyzwanie na miarę naszego pokolenia. Polska nie jako państwo, z którego uciekają, ale jako państwo, do którego rodacy masowo będą wracać – rozpoczął wystąpienie Winnicki.

– Nie może być tak, że Polak, który przychodzi do administracji rządowej jest traktowany jak za cara albo jak za komuny. Jest traktowany jak człowiek drugiej kategorii. To trzeba zmienić i to może zmienić jedynie Konfederacja. Musimy sprawić, żeby Polkom i Polakom naprawdę żyło się dobrze, wygodnie, przyjemnie. Żeby pójście i załatwienie jakiejś sprawy to była oczywistość – kontynuował poseł.

Powstrzymać marsz towarzyszy

– Dziś, przed Polakami jest najjaśniejszy wybór po 89 roku. Nigdy nie było to tak klarowne. Są oni – banda czworga, ci sami od 30 lat. I jesteśmy my – Polacy, ideowa prawica, Konfederacja. Nie mam wątpliwości, że Konfederacja będzie rosła przez kolejne tygodnie, miesiące i lata. Nie chcemy pamiętać ani znać żadnej komuny, również tej nowej – powiedział.

Odniósł się do sondaży wskazujących trend wśród młodego pokolenia. – Dzisiaj młode pokolenie dzieli się na Konfederację i lewicę – tych, którzy przemalowali sierpy i młoty na tęczę. Dzisiaj każdy prawy Polak powinien głosować na Konfederację, żeby powstrzymać marsz towarzysza Czarzastego, Biedronia i Zandberga do władzy – wygłosił Winnicki.

Prezes Ruchu Narodowego zwrócił się bezpośrednio do Pawła Kukiza. – Paweł, zdradziłeś. Paweł, oszukałeś swoich wyborców. Paweł, zrobiłeś się 100 procentowym systemowcem – powiedział.

Podkreślił, że idee prezentowane przez ruch Kukiz’15 wciąż są żywe. – Chociaż umarł ruch Kukiz’15, to ten duch, dążenie, te emocje, które napędzały ruch, są żywe. Wyrażają je również działacze, którzy masowo przechodzą do Konfederacji. Ten ruch, to jest dzisiaj Konfederacja. My wyrażamy te aspiracje – mówił.

Odpowiedź na postulaty PiS

Winnicki odniósł się również do najnowszej deklaracji Prawa i Sprawiedliwości wobec przedsiębiorców, którą premier Mateusz Morawiecki przedstawił w Katowicach.

– Od kilku dni zapowiadaliśmy pakiet przedsiębiorcy. Wiecie, co PiS zrobił parę godzin temu? Zaproponował pakiet przedsiębiorcy. Szanowni Państwo z PiS-u – to, co żeście powiedzieli w ostatnich tygodniach, to himalaje nieodpowiedzialności gospodarczej, tego się już nie odwróci. Nigdy nie ma drugiej okazji, żeby zrobić pierwsze wrażenie. Przedsiębiorcy już wam nie zaufają – powiedział Winnicki.

Zapewnił, że Konfederacja ma bardzo ambitne projekty gospodarcze. Prezentowali je choćby Jakub Kulesza czy Sławomir Mentzen.

– To, co musimy zrobić jednak najpierw – zatrzymać to szaleństwo. Dzisiaj polscy przedsiębiorcy modlą się, aby nic nie zmieniło się w kierunku, który proponuje PiS – deklaruje Winnicki.

Wskazał, w jakim kierunku powinna podążać Polska. – Bogactwo bierze się z pracy, oszczędności, przedsiębiorczości, wysiłku i innowacyjności. To jest gospodarka na miarę XXI wieku. Taką gospodarkę będziemy budować.

– To, co opowiadają panowie Kaczyński czy Morawiecki jest popularne, dzięki czemu zwyżkują w sondażach. Pamiętajcie jednak o Ameryce Łacińskiej, o Wenezueli – o tym, co tam się dzisiaj dzieje. My mówimy Polakom jasno: wybór jest. Albo kontynuacja tego co było, albo Konfederacja – oświadczył Winnicki podczas konwencji programowej Konfederacji.