Jacek Wilk w Polsat News o ekoterrorystach: „Zawierzanie tylko jednej stronie jest fanatyzmem”

W programie „Śniadanie w Polsat News” rozgorzała gorąca dyskusja o ostatnich słowach arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Duchowny stwierdził, że ekologizm to zjawisko bardzo niebezpieczne, czym wywołał ogólnopolską dysputę. O ekoterrorystach wypowiedzieli się m.in. Wilk, Spychalski i Grabiec.

– To zjawisko bardzo niebezpieczne, bo to nie jest tylko postacią nastolatki (Grety Thunberg – red.). To coś, co się nam narzuca, a ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych – mówił abp Jędraszewski w wywiadzie udzielonym Telewizji Republika.

Duchowny został natychmiast zaatakowany przez eko-oszołomów i różnej maści przedstawicieli środowisk lewicowych. Wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej stwierdził nawet, że Jędraszewski powinien „iść do diabła”.

Stanowiska Jędraszewskiego bronili m.in. Jacek Wilk z Konfederacji i Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy.

– Słowa Rabieja to czysta mowa nienawiści. Powinny być wyciągnięte surowe konsekwencje ze środowiska, z którego ta osoba pochodzi – zareagował w Polsacie News rzecznik prezydenta Spychalski.

Wilk o ekoterrorystach: Nie wierzmy we współczesne zabobony

W jeszcze dosadniejszych słowach wypowiedział się Jacek Wilk z Konfederacji. – Trwa niesymetryczna dyskusja. Na razie zawierzanie tylko jednej stronie jest fanatyzmem. W momencie, gdy robi się z tego biznes, próbuje się ludzi okradać, to z tego się robi eko-terroryzm. Ja jestem zwolennikiem ekologii. Nie wierzmy we współczesne zabobony, którym się nas karmi – zaapelował.

Odmienne stanowisko w sprawie zajął Jan Grabiec z Platformy Obywatelskiej. Powołał się m.in. na papieża Franciszka.

– To objaw kryzysu intelektualnego w Polsce, kiedy posługują się figurami na poziomie fake newsów z gazetek PiS-owskich, a nie czerpie chociażby z encykliki papieża Franciszka. Kwestionowanie zagrożenia jest grzechem ekologicznym. Dziesiątki tysięcy wiernych umierają z powodu smogu. Czy wierni z miejscowości podkrakowskich obawiają się jakichś „izmów” czy tego, że oddychają zanieczyszczonym powietrzem? – powiedział w „Śniadaniu w Polsat News” Grabiec.