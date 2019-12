Reakcje na oświadczenie Morawieckiego. Mosbacher, izraelskie media, a nawet redaktor „GW” komentują

Międzynarodowa awantura rozpoczęła się od od rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej wybuchu II wojny światowej. Putin nie zgodził się z faktami, iż Związek Radziecki był jednym z prowodyrów najtragiczniejszej w dziejach ludzkości wojny.

Putin stwierdził, że przyczyną wybuchu II wojny światowej był pakt monachijski z 1938 r. Podkreślił też wykorzystanie przez Polskę układu z Monachium do realizacji roszczeń terytorialnych dotyczących Zaolzia. Przekonywał m.in., że we wrześniu 1939 r. Armia Czerwona w Brześciu nie walczyła z Polakami i w tym kontekście „niczego Polsce Związek Radziecki w istocie nie odbierał”. Z kolei ambasadora Józefa Lipskiego określił mianem „bydlaka i antysemity”.

W ślad za Putinem poszli inni rosyjscy politycy. Władimir Żyrinowski grzmiał, że podręczniki powinny otwarcie mówić, że Polska jest głównym winnym wybuchu II wojny światowej. Do chóru obrażających Polskę dołączył też poseł lewicy Maciej Gduła, syn wiceszefa MSW z czasów junty wojskowej Jaruzelskiego – Andrzeja Gduli.

Na wydarzenia zareagowali polscy historycy oraz niektórzy politycy. W niedzielę wreszcie oficjalne oświadczenie wydał również premier Mateusz Morawiecki, które podobno jest stanowiskiem uzgodnionym z prezydentem Andrzejem Dudą.

Niespotykaną sytuację skomentowała ambasador USA w Polsce, Georgette Mosbacher. „Drogi prezydencie Putin – Hitler i Stalin zmówili się, by rozpocząć II wojnę światową. To jest fakt. Polska była ofiarą tego okropnego konfliktu” – napisała na Twitterze.

Dear President Putin, Hitler and Stalin colluded to start WWII. That is a fact. Poland was a victim of this horrible conflict.

— Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) December 30, 2019