Prymas całej Irlandii abp Eamon Martin skrytykował tych, którzy otwarcie nie zgadzają się ze szwedzką ekowagarowiczką. Jak stwierdził, głos Grety Thunberg jest „profetyczny”.

Greta Thunberg budzi spore emocje. Trudno się jednak dziwić, że wiele osób nie bierze na poważnie rozemocjonowanej 16-latki szerzącej ekologizm. O problemach psychicznych dziewczyny mówi nawet jej ojciec.

Tymczasem irlandzki duchowny postanowił skrytykować tych, którzy nie zachwycają się Gretą. W rozmowie z brytyjskim tygodnikiem „The Tablet”, arcybiskup Armagh w Irlandii Północnej przyznał, że nie rozumie ludzi, którzy krytykują szwedzką aktywistkę.

– Ona jest pasjonatką tego, w co wierzy. Jest tylko młodą dziewczyną, a mówi w sposób profetyczny do świata. I co my robimy? Atakujemy ją. Atakujemy jej przesłanie – grzmiał.

– W istocie jest wielu negacjonistów, którzy wierzą, że wszystko to jest zmyślone. Tymczasem widzimy, że klimat rzeczywiście się zmienia i wiemy, że naukowcy są całkowicie jednomyślni, gdy mówią nam, że zachowania człowieka co najmniej pogłębiają ten problem – mówił.

Warto przypomnieć, że hiszpański dziennik “El Confidencial” ujawnił, że strajki klimatyczne sponsorują duże koncerny i firmy z sektora energii. Jak podkreślono, Greta jest wylansowana przez „inwestorów” lobbujących na rzecz własnych interesów. Wśród nich pojawiły się m.in. takie nazwiska jak Rockefellerowie czy Michael Bloomberg.

Co więcej, w Niemczech ekoterroryści atakują naukowców, którzy przedstawiają dowody przeczące ich ideologii. Rząd Angeli Merkel odmówił ochrony badaczom.

Pod koniec grudnia arcybiskup Marek Jędraszewski podkreślił, że ekologizm niesie ze sobą szereg zagrożeń. – To zjawisko bardzo niebezpieczne, bo to nie jest tylko postacią nastolatki (Grety Thunberg – red.). To coś, co się nam narzuca, a ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych – mówił.

– To jest wizja człowieka i świata, którą głosi chrześcijaństwo i która jest także wizją głęboko zakorzenioną w judaizmie. Naraz wszystko się kwestionuje, czyli faktycznie kwestionuje się naszą kulturę, odwraca się cały porządek świata zaczynając od tego, że kwestionuje się istnienie Pana Boga – stwórcy, kwestionuje się także rolę i godność każdego człowieka – podkreślił metropolita krakowski.

Źródła: biznesalert.pl/nczas.com