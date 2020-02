Atak rakietowy na amerykańską bazę w Iraku [FOTO]

– Nikt nie został ranny, ani też nie było żadnych szkód – poinformował w czwartek wieczorem na Twitterze rzecznik międzynarodowej koalicji walczącej w Iraku z Państwem Islamskim, po ataku na bazę wojskową K1 koło Kirkuku na północy kraju, gdzie stacjonuje kontyngent sił USA.

Na iracką bazę K1 spadła w czwartek „niewielka rakieta”. Na razie nikt nie przyznał się do tego ataku.

Ofiar mogło być znacznie więcej ale najwyraźniej nie zadziałał mechanizm uruchamiający start kolejnych rakiet z wieloprowadnicowej wyrzutni.

The military Coalition confirms 1 small rocket impacted the Iraqi base hosting Coalition troops in Kirkuk (K1), Feb. 13 at 8:14 p.m. (Iraq Time). No casualties or damage to facilities. Follow @OIRSpox & @SecMedCell for updates. (Photo: Launch site investigated by @modmiliq) https://t.co/5PYOQDU9Yn pic.twitter.com/w16EagH5aM

— OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) February 13, 2020