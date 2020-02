PODSUMOWANIE DNIA. Koronawirus na świecie. Stan wyjątkowy w Niemczech, plan na wypadek klęski żywiołowej we Francji

Ponad tysiąc nowych przypadków zachorowań i 62 kolejne ofiary śmiertelne – to bilans koronawirusa COVID-19 z ostatnich 24 godzin na świecie. Niepokojące, że po raz pierwszy koronawirus szybciej rozprzestrzenia się po całym globie niż w samych Chinach – stwierdza WHO. Oto podsumowanie najważniejszych wiadomości z 26 lutego.

Od 31 grudnia 2019 r. do 26 lutego 2020 r. na całym świecie odnotowano 81 321 potwierdzonych przypadków zapalenia płuc spowodowanego nowym koronawirusem. 2770 osób zmarło (śmiertelność 3,4 proc.), a wyleczyć udało się 30 322 osób (stan na 26.02 godz. 22:00).

W Polsce nie ma potwierdzonych przypadków zachorowań. Spore zamieszania wywołała poranna „informacja” Super Expressu, jakoby wykryto pierwsze zakażenie w Krakowie. Okazała się nieprawdziwa.

Niemcy. Zamieszanie w Heinsberg

Niemiecki minister zdrowia Jens Spahn wyraził w środę opinię, że Niemcy są na progu epidemii koronawirusa co oznacza, iż skuteczność dotychczasowej strategii zwalczania tego zagrożenia jest wątpliwa. W kraju zarażonych jest 16 osób.

W powiecie Heinsberg na granicy z Holandią wprowadzono stan wyjątkowy. Zamknięto urzędy, szkoły, część sklepów i ograniczono do minimum komunikację miejską. Wszystko to pokłosie wykrycia u 47-latka koronawirusa. Wraz z całą rodziną trafił do szpitala zakaźnego. Miejscowe media podkreślają, że w ostatnich dniach w okolicach odbywało się mnóstwo imprez karnawałowych w związku z czym kolejne przypadki zakażenia wydają się kwestią czasu.

Włochy. Już 400 zakażonych

Do 400 wzrosła liczba osób zarażonych koronawirusem we Włoszech – ogłosił w środę wieczorem rządowy komisarz do spraw kryzysu sanitarnego Angelo Borrelli. Dotychczas zanotowano 12 zgonów. Wirus obecny jest w 10 z 20 regionów Włoch.

Podając nową liczbę zarażonych Borrelli, który jest szefem Obrony Cywilnej, podkreślił, że jest też dobra wiadomość. Jest nią, jak wyjaśnił, wyzdrowienie w Rzymie małżeństwa chińskich turystów z miasta Wuhan, epicentrum epidemii. Były to dwa pierwsze przypadki obecności koronawirusa we Włoszech.

Poza Włochami, Chinami i Koreą najszybciej koronawirus rozprzestrzenia się w Iranie. Wykryto tam 44 nowe przypadki zakażenia co zwiększa całkowitą liczbę chorych w tym kraju do 139. 19 osób zmarło.

Francja. Plan na wypadek klęski żywiołowej

Francuskie władze poinformowały o środkach zapobiegawczych, które będą stosowane, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. We Francji zanotowano 17 przypadków zarażenia Covid-19, dwie osoby zmarły.

W obliczu możliwego rozprzestrzenienia się Covid-19 na terytorium kraju władze Francji mogą uruchomić tzw. plan Orsan, specjalną procedurę organizującą pracę służby zdrowia w warunkach klęski żywiołowej, awarii nuklearnej lub epidemii. Obecnie elementy planu wdrażane są przez część francuskich szpitali, które zwiększają liczbę łóżek przygotowanych dla potencjalnych pacjentów oraz opracowują plan przenoszenia zespołów lekarskich do miejsc szczególnie zagrożonych.

Hiszpania. Polacy na kwarantannie, nowe przypadki zachorowań

Dwa nowe przypadki zakażeń koronawirusem w hotelu w Adeje na Teneryfie, gdzie kwarantannie poddano ok. 1000 osób, w tym sześciu obywateli polskich. Łącznie w hotelu potwierdzono dotąd cztery przypadki koronawirusa.

Kwarantanna potrwa 14 dni. W tym czasie nikt nie może opuścić hotelu, ani wejść do środka. Obiekt strzeżony jest przez lokalną policję.

Pierwsze przypadki koronawirusa odnotowano w środę w Madrycie i w Walencji. Wcześniej zakażenie wykryto także w Barcelonie. Jeśli chodzi o kraje, to w ostatnich 24 godzinach pierwsze przypadki zachorowań na koronawirusa odnotowano m.in. w Brazylii, Grecji, Macedonii, Gruzji i Norwegii.

Całodoboba polska infolinia informacyjna o koronawirusie. Numer telefonu: 800-190-590

– Po raz pierwszy liczba nowych zakażeń koronawirusem wykrytych poza Chinami była wyższa niż liczba nowych przypadków zgłoszonych przez Pekin – powiedział w środę dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Interaktywna mapa, wskazująca miejsca z potwierdzonymi przypadkami zakażenia koronawirusem – dostępna TUTAJ.

Raport o koronawirusie z dn. 25.02

Źródło: PAP || NCzas.com