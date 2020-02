RAPORT DNIA. Chorwacja, Szwajcaria, Austria, Algieria – pierwsze przypadki koronawirusa. Lawinowy wzrost we Włoszech, Polacy objęci kwarantanną w Hiszpanii [MAPA LIVE]

Ponad 80 tysięcy przypadków zachorowań na całym świecie i blisko 2708 ofiar śmiertelnych – to najnowszy bilans koronawirusa. W Europie wykryto pierwsze przypadki zakażeń w Chorwacji, Szwajcarii, Austrii i Hiszpanii kontynentalnej. Lawinowo rośnie liczba zainfekowań i zgonów we Włoszech. Oto skrót wiadomości z 25 lutego.

W Polsce nie stwierdzono żadnego przypadku zakażenia koronawirusem. U kilku osób istnieje jednak takie podejrzenie – chorzy przebywają w szpitalach m.in. w Gdańsku, Koszalinie, Kielcach i Opolu.

Zdaniem specjalistki dr Anety Afelt epidemia wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2 nie osiągnęła jeszcze apogeum zachorowań w Chinach. – Wciąż jesteśmy jeszcze przed jej tzw. przełamaniem. Jestem przekonana, że nie zatrzyma się ona na obecnym etapie i na pewno dotrze do naszego kraju – ostrzegała podczas wtorkowego wykładu „Koronawirusy: gdzie, skąd, dokąd, dlaczego, co dalej”.

Lawinowy wzrost zachorowań we Włoszech

Do 11 wzrosła we wtorek wieczorem liczba osób, które zmarły we Włoszech po zarażeniu koronawirusem. Liczba osób zarażonych w całym kraju wynosi 322. Koronawirus rozprzestrzenia się na inne regiony Italii. Trzy nowe przypadki stwierdzono na Sycylii. W ciągu niecałej doby zmarły cztery osoby i pojawiły się doniesienia o prawie 100 kolejnych zarażonych.

Zapadła decyzja o przedłużeniu zamknięcia słynnej mediolańskiej katedry Duomo. Świątynia nieczynna jest dla zwiedzających i to na czas nieokreślony. Do katedry można wchodzić tylko na modlitwę. Nie odprawiane są tam żadne msze.

Wcześniej wyznaczono „czerwone strefy”, które obejmują 11 regionów we Włoszech. Nie można do nich wjeżdżać, ani z nich wyjeżdżać. Odwołano słynny karnawał w Wenecji, mecze piłkarskiej Serie A, zamknięto szkoły i uniwersytety.

Łącznie w 20 z ok. 100 prowincji Włoch zanotowano przypadki koronawirusa. – Nie mogę powiedzieć, że sam nie jestem zaniepokojony, bo nie lekceważymy kryzysu, ale jestem pewien, że dzięki podjętym krokom osiągniemy rezultat w postaci zatrzymania zachorowań już w najbliższych dniach – powiedział premier Giuseppe Conte.

Flight to Milan this morning virtually empty – staff say these flights are normally sold out but because of the #coronavirus people aren’t going to Northern Italy. pic.twitter.com/KXFETp1BfX — Renée Filippone (@rfilippone) February 25, 2020

Pierwsze przypadki zakażeń koronawirusem

Szwajcaria, Chorwacja i Austria to kolejne europejskie państwa, w których wykryto pierwsze przypadki zachorowań na koronawirusa. Telewizja Realitatea Plus podawała także, że i w Rumunii stwierdzono zainfekowanie wirusem COVID-19. Wiceminister zdrowia Andrei Baciu tę informację jednak zdementował.

Szwajcarzy poinformowali, że zakażony koronawirusem to 70-latek, który przez około 10 dni przebywał we Włoszech i uczestniczył w wydarzeniu pod Mediolanem. Na konferencji prasowej urzędnicy przyznali, że nie jest jasne, na którym wydarzeniu mężczyzna został zainfekowany. Osoby, z którymi się kontaktował, są obecnie identyfikowane i będą poddane 14-dniowej kwarantannie.

Służby sanitarne poinformowały we wtorek o pierwszym przypadku koronawirusa w Hiszpanii kontynentalnej. Zakażona jest mieszkanka Barcelony, która w ciągu ostatnich dni przebywała na północy Włoch. Lokalne władze Katalonii poddały kwarantannie 25 osób, które miały kontakt z chorą. Osoby te powinny pozostać w swoich domach przez co najmniej 14 dni.

Polacy objęci kwarantanną na Teneryfie

W hotelu Costa Adeje Palace w Adeje na Teneryfie zdiagnozowano koronawirusa u małżeństwa z Włoch. Kwarantannie poddano wszystkich zameldowanych w hotelu oraz całą obsługę – łącznie ponad 1000 osób. Wśród nich jest sześciu Polaków.

Kwarantanna potrwa 14 dni. W tym czasie nikt nie może opuścić hotelu, ani wejść do środka. Obiekt strzeżony jest przez lokalną policję. W ciągu dnia na teren kompleksu turystycznego wpuszczono tylko jeden samochód, który przywiózł maseczki ochronne, rękawiczki i wodę butelkowaną.

📹📹 En torno a 270 empleados prestan servicio en el hotel H10 Costa Adeje Palace, que sigue aislado tras el positivo por coronavirus de un turista italiano y, según se ha confirmado hace pocos minutos, su mujer. Lo cuenta nuestro Juan Carlos Mateu #Coronavirus #Tenerife pic.twitter.com/jXfoFwwVCa — Diario de Avisos (@diariodeavisos) February 25, 2020

Iran: 15 osób nie żyje. Zakażony wiceminister zdrowia

Irański wiceminister zdrowia Iradż Harirczi zaraził się koronawirusem i przebywa na kwarantannie. W Iranie od zarażenia Covid-19 zmarło już 15 osób.

Władze tureckie poddały kwarantannie 132 pasażerów i załogę samolotu Turkish Airlines z Iranu. W oświadczeniu tureckie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że wszyscy na pokładzie samolotu będą poddani kwarantannie przez 14 dni w specjalnie wyposażonym szpitalu w Ankarze.

Potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Algierii. Zakażonym jest obywatel Włoch, który przyjechał do Algierii 17 lutego. Został objęty kwarantanną. To drugi wykryty przypadek w Afryce. Wcześniej jedno zakażenie wykryto w Egipcie.

We Francji stwierdzono dwa nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Zainfekowane koronawirusem osoby do Francuz, który wrócił z wycieczki do Lombardii we Włoszech, i młoda Chinka, która wróciła z wycieczki do Chin. Nad Sekwaną zanotowano dotąd 14 przypadków zakażenia. Jedna z chorych osób zmarła, 11 pozostałych zostało wyleczonych i opuściło już szpital.

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia wzywa do przygotowania się na „możliwą pandemię”. Za szczególnie niepokojący uznał „nagły wzrost” nowych przypadków we Włoszech, Korei Południowej i w Iranie.

Interaktywna mapa, wskazująca miejsca z potwierdzonymi przypadkami zakażenia koronawirusem – dostępna TUTAJ.

Porównanie prędkości rozprzestrzeniania się kilku wirusów, świetnie obrazuje z czym mamy do czynienia. #coronavirus pic.twitter.com/nLhXh65nKs — Patrizio Rossi (@takjakbypat) February 23, 2020

