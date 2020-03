Włochy. Ponad dwa tysiące medyków zarażonych koronawirusem. Szpitale nie dają rady. „Potrzebujemy cudu”

W ciągu jednej doby we Włoszech zmarło 368 osób. Covid-19 doprowadził do śmierci łącznie 1809 osób. Obecnie w całym kraju zakażonych jest prawie 25 tys. osób

Z ostatnich szczątkowych statystyk wynika, że umierają głównie ludzie od 50-tki wzwyż. Poniżej 50. roku życia zmarło 14 osób. Wyleczono natomiast 2335 osób.

Niepokojące są statystyki dotyczące pracowników służby zdrowia. Od początku epidemii Covid-19 zaraziło się 2026 z nich.

7.3 % dead (1809/24747) 🇮🇹 368 people died today in Italy. That is 1809 dead in total.

24747 pos cases since outbreak. 2026 healthcare workers are verified infected. We have 14 dead below the age of 50. No deaths below 29 years of age. Stay safe. pic.twitter.com/1MgH340LYP

— Dr. Faris Durmo MD., BSc. (@Dr_FarrisD) March 15, 2020