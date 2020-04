Unijni obłąkańcy w propagandowym natarciu. PE oskarża amerykańską prawicę, Rosję i Chiny o wykorzystywanie epidemii do rozbicia Unii

Parlament Europejski oskarża Rosję, Chiny i amerykańska prawicę o wykorzystywanie epidemii do szerzenia dezinformacji. Twierdzi, że chodzi o rozbicia Unii. Z okazji przypadającego w czwartek „Międzynarodowego Dnia Fact-Checkingu” PE zaapelował do mieszkańców Unii, by byli wyczuleni na próby manipulacji.

Nawet pandemia nie powstrzymuje eurokratów przed uprawianiem prounijnej propagandy. Robią wszystko, by ukryć całkowitą indolencję i bezradność Unii wobec tragedii koronawirusa.

Parlament Europejski – a właściwie tylko kilku eurokratów, bo przecież parlament nie obraduje – twierdzi, że informacje o całkowitej nieporadności Unii to robota Rosji, Chin i amerykańskiej prawicy.

„Istnieją organizacje i osoby prywatne wykorzystujące kryzys do politycznych lub handlowych manipulacji, zamiast zając się wspieraniem tych, którzy z nim walczą” – oświadczyło kilku europosłów uzurpując sobie prawo do wypowiadania się w imieniu całego Parlamentu Europejskiego.

Jak podają, według raportu grupy ds. przeciwdziałania dezinformacji Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), (unijny organ ds. cenzury i propagandy ) niektóre fałszywe twierdzenia pochodzą od podmiotów bliskich amerykańskiej tzw. alt-prawicy oraz z Chin i Rosji.

Jak podkreśliły propagandowe służby unijne, cel tych środowisk ma charakter polityczny i wiąże się z podważaniem znaczenia Unii Europejskiej lub doprowadzeniem do zmian politycznych. Najczęściej powielanym twierdzeniem jest to, że Unia jest bezradna w obliczu pandemii i nie jest w stanie skutecznie ochronić swoich obywateli, państwa członkowskie zaś są pozostawione same sobie.

– Te fałszywe zarzuty są łatwe do zweryfikowania. Owszem, UE ma ograniczone kompetencje w kwestiach zdrowotnych, ale państwa członkowskie i Unia jako całość szukają rozwiązań, które pomogą ofiarom kryzysu – powiedział wiceprzewodniczący PE, austriacki europoseł z grupy EPL Othmar Karas.

Przedstawiciel Europejskiej Partii Ludowej dodał, że świetnym przykładem międzyunijnej współpracy jest to, że niemieckie pielęgniarki i lekarze opiekują się pacjentami Covid-19 przylatującymi z Włoch lub Francji, Czechy wysłały 10 tys. kombinezonów ochronnych do Włoch i Hiszpanii, a Austria i Francja – miliony masek do Włoch.

Z kolei wiceprzewodnicząca PE, niemiecka socjaldemokratka Katarina Barley, wezwała do zwrócenia szczególnej uwagi na próby dezinformacji online.

Aby uprawiać własną propagandę odnośnie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, Unia Europejska uruchomiła stronę na temat reakcji Europy.

Tymczasem włoscy politycy już otwarcie mówią o upadku Unii z powodu jej niezdolności do radzenia sobie z pandemią. Nawet Donald Tusk, lider Europejskiej Partii Ludowej i były szef Rady Europejskiej boi się, że Unia się rozpadnie.