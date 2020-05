Kaczyński się wkurzy! Piosenka Kazika to dopiero początek

Nie milkną echa ocenzurowania piosenki Kazika na Liście Przebojów Radiowej Trójki. Przez unieważnienie notowania współpracę z rozgłośnią zakończył m.in. prowadzący listę Marek Niedźwiecki oraz wielu artystów.

Piosenka Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój” nawiązuje do wydarzeń z 10 kwietnia 2020 roku. Jarosław Kaczyński udał się wtedy na cmentarz powązkowski. Zachowanie prezesa PiS zbulwersowało Polaków, ponieważ sami nie mogli wówczas odwiedzić mógł swoich bliskich ze względu na wprowadzone restrykcje.

Okazuje się, że to dopiero początek. Singiel zapowiada bowiem pierwszą od 12 lat solową płytę Kazika pt. „Zaraza”, która ma się ukazać w czerwcu. Jak zapewnił szef wytwórni S.P. Records, Sławomir Pietrzak, na krążku nie brakuje komentarzy do bieżących wydarzeń.

– Nie mówię, że to będzie płyta polityczna – Kazik jaki jest, każdy widzi, i zawsze w jakiś sposób będzie polityczny. Bez ujawniania żadnych szczegółów powiem tak: moim zdaniem to jedna z najlepszych płyt Kazika. Miałem przyjemność grać z nim na „12 groszach” i uważam, że po tym albumie to jest taka płyta, która ma szansę być dla odbiorców bardzo ciekawa i absolutnie wyjątkowa. Z pewnością nie zabraknie komentarzy do ostatnich wydarzeń. Jeden ze smakołyków już poznaliście, teraz poznacie kolejne – mówił Pietrzak w rozmowie z gazeta.pl.

Jednocześnie szef S.P. Records zapewnił, że na płycie znajdą się też „przepiękne, bardzo mądre, ciepłe i wyjątkowo wrażliwe utwory, które nie mają żadnego podtekstu politycznego”.

– Nie chcę za dużo opowiadać, więc podsumuję jedynie, że płyta jest rewelacyjna. Kazik pokazał się na niej jako mądry, ciepły i rozsądny facet, czuć tam jego niezwykłą uważność i dobroć. Takiego głosu niezwykle mi brakowało w Polsce – dodał.

Płyta Kazika „Zaraza” powstała we współpracy z Wojciechem Jabłońskim. Krążek pojawi się 5 czerwca, nakładem S.P. Records.

Solidarność w sprawie Kazika

Pietrzak odniósł się też do sytuacji związanej z cenzurą w Radiowej Trójce.

– Wydaje mi się, że artyści w tej chwili, żeby zachować w jakikolwiek sposób swój honor i niezależność, będą musieli w jakiś sposób zareagować, co zresztą pięknie zrobili. Gratuluję niezwykłej niezależności polskiej scenie muzycznej i dziękuję wspaniałym artystom. Prawie wszystkie wytwórnie fonograficzne, niezależnie od tego, że ze sobą teoretycznie rywalizujemy – zachowały się w piękny sposób, zapewniając, że postawią na dość poważne konsekwencje w kierunku Trójki – przyznał.

Źródła: gazeta.pl/nczas.com