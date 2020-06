Warszawa jak Waszyngton. Zdewastowano pomnik Kościuszki [FOTO]

Podczas zamieszek w Waszyngtonie zniszczono stojący w pobliżu Białego Domu pomnik Tadeusza Kościuszki. Teraz ten sam los spotkał także monument polskiego i amerykańskiego bohatera stojący w Warszawie.

W USA trwają zamieszki, których przyczyną miało być zabicie czarnoskórego George’a Floyda w Minneapolis. Fakt użycia nadmiernej siły przez policjanta powinien co prawda budzić sprzeciw, jednak lewackie lobby wykorzystuje go do wywołania niepokojów społecznych. W amerykańskie protesty angażuje się Antifa, którą Donald Trump postanowił wpisać na listę organizacji terrorystycznych. Do przyłączenia się do „protestów”, w których dewastowane i palone jest mienie oraz dochodzi do przepychanek z policją, wezwało także amerykańskie lobby LGBT.

Lewicowi ekstremiści wywołują zamieszki pod płaszczykiem walki z rasizmem oraz dążenia do „sprawiedliwości społecznej”. Popularność zyskało m.in. hasło „Black Lives Matter”, które jest jednocześnie nazwą lewicującej organizacji walczącej z „rasizmem”.

Właśnie taki napis, wykonany czarnym sprayem, znalazł się na pomniku Tadeusza Kościuszki w Warszawie. Monument stoi przy Placu Żelaznej Bramy i jest kopią tego z Waszyngtonu. Do dewastacji doszło we wtorek w nocy.

Dziś w nocy zdewastowano warszawski pomnik Kościuszki. Napis nawiązuje do dramatycznych wydarzeń w #USA, a stołeczny monument jest wierną repliką tego, który stoi nieopodal @WhiteHouse w Waszyngtonie. Więcej na portalu @PolsatNewsPL i na naszej antenie. #MuremZaKościuszką pic.twitter.com/R8YND9CASA — Dawid Styś (@DawidStys) June 3, 2020

Do dewastacji pomnika w Waszyngtonie odniósł się m.in. ambasador Polski w USA Piotr Wilczek. „Jestem zniesmaczony i przerażony aktami wandalizmu popełnionymi na posągu Tadeusza Kościuszki w DC, bohatera, który walczył o niepodległość zarówno USA, jak i Polski. Błagam Biały Dom i Agencję ds. konserwacji obiektów kulturalnych lub przyrodniczych, by szybko przywrócić pomnik do pierwotnego stanu” – napisał.

Z kolei wczoraj Krzysztof Bosak zaapelował o wpisanie Antify na listę organizacji terrorystycznych. Jak zaznaczył kandydat Konfederacji, należy także zabronić finansowania z zagranicy organizacji, które nawołują do łamania prawa i inicjują zamieszki.

Źródła: polsatnews.pl/nczas.com