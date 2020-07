Szumowski do dymisji? Minister zdrowia zabiera głos

Prawo i Sprawiedliwość szykuje się do jesiennej rekonstrukcji rządu. Media coraz częściej spekulują, że jedną z ofiar zmian może być Łukasz Szumowski. Minister zdrowia na antenie Polsatu News skomentował plotki.

Szumowski wrócił właśnie z urlopu i na początek rozpoczął medialne tournee. Jednym poruszanych tematów były doniesienia medialne, iż rozważa odejście z ministerstwa zdrowia.

– Wróciłem w tej chwili do pracy i to pokazuje, że co jest w tej chwili istotne. Nie chcę odchodzić. W tej chwili jest wyzwanie koronawirusa – podkreślił Szumowski.

Szczepionki na koronawirusa

Szumowski potwierdził także, że Polska jest zainteresowana zakupem szczepionki na COVID-19 w ramach zamówień unijnych. Poinformował, że Polska była w gronie siedmiu państw, które negocjowały wstępną umowę w tej sprawie z firmą Sanofi.

– Nie tylko skorzystamy, ale przedstawiciel Polski był w tym elitarnym gronie siedmiu państw, które negocjowały tą wstępną umowę. Byliśmy w gronie Niemiec, Włoch, Holandii i paru innych krajów. Uczestniczyliśmy aktywnie w tym procesie – powiedział szef MZ.

Pytany ile dawek szczepionek może otrzymać Polska, Szumowski odparł, że regulacje w tej sprawie są otwarte. – Można zwiększyć budżet i kupić więcej niż wychodzi z tego przelicznika populacyjnego, to będzie po prostu sprawiedliwy przelicznik – ile osób mieszka w danym kraju, tyle tych szczepionek dany kraj otrzyma – wyjaśnił minister.

Zastrzegł, że nie wiadomo kiedy szczepionki trafią do naszego kraju. – To jest wstępne porozumienie, w związku z tym oczywiście wiele elementów się może w tym porozumieniu zmienić, ale jest to taki ciekawy, obiecujący i bardzo pozytywny sygnał – ocenił Szumowski.