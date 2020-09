Nowe obostrzenia w Polsce. Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas zapowiedział, kiedy zostaną wprowadzone

Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas przyznał na antenie Radia ZET, że nowe obostrzenia „powinny być wprowadzone w miarę szybko”. Restrykcje mają związek z przewidywaną drugą falą mniemanej pandemii koronawirusa.

Znany z rozbrajającej szczerości w kwestii maseczek i szczepionek na koronawirusa szef GIS zastrzegł jednak, że obostrzenia „trzeba wprowadzać w sposób niezwykle rozważny, nie drastyczny”.

– To powinno być wprowadzone w miarę szybko. Każdego dnia analizujemy zapadalność i trend. W epidemiologii najbardziej istotny jest pojawiający się trend – mówił Pinkas.

Padło także pytanie o to, kiedy można spodziewać się kolejnych restrykcji. Szef GIS odparł, że „wtedy kiedy zobaczymy ze mamy trochę większy problem z pacjentami, którzy są pod respiratorami”.

– Jesteśmy do tego przygotowani. Za każdym razem będziemy to konsultować. Trzeba to wprowadzać w sposób niezwykle rozważny, nie drastyczny. Ludzie muszą się do pewnych rzeczy przygotować – mówił.

Odnosząc się do możliwych nowych obostrzeń w strefach żółtych i czerwonych Pinkas zastrzegł, że „to być może będzie ograniczenie liczby osób spotykających się na różnych rodzinnych uroczystościach, weselach, zmniejszenie liczby osób w restauracjach”.

Zaktualizowana lista powiatów

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia w piątek zaktualizowano listę powiatów w strefie żółtej i czerwonej.

W strefie żółtej znalazło się 19 powiatów: aleksandrowski w województwie kujawsko-pomorskim, brzeski w województwie opolskim, bytowski i miasto na prawach powiatu Sopot w województwie pomorskim, działdowski i nidzicki w województwie warmińsko-mazurskim, gostyński i międzychodzki w województwie wielkopolskim, kłobucki w województwie śląskim, limanowski, myślenicki, nowotarski, suski i tatrzański w województwie małopolskim, milicki i trzebnicki w województwie dolnośląskim, otwocki i przasnyski w województwie mazowieckim, piotrkowski w województwie łódzkim.

Alertem objęto natomiast 10 powiatów. Wśród nich są: kluczborski w województwie opolskim, kościerski, pucki, wejherowski, nowodworski i Słupsk w województwie pomorskim, strzyżowski i przeworski w województwie podkarpackim, łęczyński w województwie lubelskim i jaworski w województwie dolnośląskim.

Listę stref ustala resort zdrowia. Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni nowych zachorowań było powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, powiat trafia do strefy czerwonej. Jeśli pomiędzy 6 a 12 na 10 tys. – do żółtej.

Aktualne obostrzenia

W strefie czerwonej obowiązuje m.in. zakaz organizowania kongresów i targów, działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach określono limit osób – jedna na 10 mkw. Kina mogą pomieścić do 25 proc. publiczności. W kościołach lub w innych obiektach kultu dopuszczalne jest 50 proc. obłożenia budynku. Na zewnątrz limit wyniesie 150 osób. Liczbę osób biorących udział uroczystościach rodzinnych i w weselach ograniczono do 50, z wyłączeniem obsługi. Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne będzie zakrywania nosa i ust.

W strefie żółtej obowiązuje m.in. limit jednej osoby na 4 mkw. w przypadku imprez takich, jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje. W siłowniach jest limit osób – jedna na 7 mkw, w kinach natomiast może być 25 proc. publiczności. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych nie może przekroczyć 100 osób, z wyłączeniem obsługi.

W piątek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapowiedział, że w ramach strategii „punktowego reagowania” na epidemię, minister zdrowia w przyszłym tygodniu zaproponuje nowe obostrzenia w strefach czerwonych i żółtych. Nie podał jednak szczegółów. Wiadomo, że restrykcje mają dotyczyć spotkań międzyludzkich.

Źródła: Radio ZET/PAP/nczas.com