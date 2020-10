Masowe karanie na Marszu o Wolność w Warszawie. 89 proc. osób nie przyjęło mandatu od policji

Rozporządzenia wprowadzane przez rząd, które nakazują noszenie maseczek w przestrzeni publicznej, są bezprawne. Wskazują na to prawnicy, wskazują też sądy, które raz po raz uchylają mandaty nałożone przez policję. Polacy coraz częściej mandatów więc nie przyjmują.

Od soboty, decyzją rządu, cała Polska znalazła się w strefie żółtej, co niesie za sobą „obowiązek” zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Manifestanci w Warszawie nie mieli zamiaru stosować się do bezprawnych rozporządzeń. Policja chciała więc wlepić mandaty.

Ale tym razem zdecydowana większość mandatów nie przyjęła. Jak informuje policja w oficjalnym komunikacie, podczas zabezpieczeń sobotnich manifestacji, wystawiono „tylko” 25 mandatów i nałożono 3 pouczenia.

Aż 227 osób mandatu nie przyjęło, czyli 89 proc. osób spośród wszystkich, którym funkcjonariusze chcieli wlepić kary. W takiej sytuacji policja kieruje wniosek do sądu. Praktyka pokazuje jednak, że sądy mandaty uchylają.

227 wniosków o ukaranie skierowanych do sądu, 25 mandatów karnych i tylko 3 pouczenia. To efekt naszych działań podczas zabezpieczenia sobotnich manifestacji na terenie Śródmieścia.

To reakcja na lekceważenie obostrzeń sanitarnych. #zerotolerancji #koronawirus #policja

— Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 11, 2020