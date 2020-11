Strach, który wygrał ze zdrowym rozsądkiem. Prof. Chazan: „To nie koronawirus jest główną przyczyną rosnącej liczby ciężko chorych i zgonów”

Czy ktoś potrafi odpowiedzieć na pytanie, kiedy wróci normalność w pracy placówek medycznych? – pyta profesor Ryszarda Chazan z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W październiku w Polsce odnotowano o 13 tys. zgonów więcej niż wynosi średnia dla tego miesiąca z poprzednich pięciu lat.

Tymczasem w wyniku Covid-19 wraz z chorobami współistniejącymi zmarło nieco ponad 3 tys. osób. Oznacza to, że mamy ok. 10 tys. dodatkowych zgonów, niezwiązanych z zakażeniem SARS-CoV-2.

Prof. Chazan wskazuje, że jeśli natychmiastowo nie zmieni się organizacja pracy w placówkach medycznych, liczba zgonów będzie stale rosnąć.

„Zastanawiam się, czy organizatorzy opieki medycznej mają świadomość, że to nie koronawirus jest główną przyczyną rosnącej liczby ciężko chorych i zgonów. Znacznie ważniejsze są zaostrzenia w przebiegu chorób przewlekłych, ale również ostrych, z którymi od miesięcy pacjenci pozostawieni zostali samym sobie. Wielomiesięczny brak dostępu do stałej opieki lekarskiej, niestety utrzymujący się nadal, zwłaszcza brak możliwości kontaktu z lekarzem POZ, brak opieki specjalistycznej, pogorszył stan zdrowia wielu chorych przewlekle i stał się głównym zabójcą w okresie epidemii” – nie ma wątpliwości profesor.

„W oczekiwaniu na chorych na Covid-19, wstrzymano wszystkie planowe przyjęcia w szpitalach i poradniach, odwołano większość badań diagnostycznych, zabiegi planowe i to spowodowało, że dzisiaj pacjenci przyjmowani są do szpitala w skrajnie ciężkim stanie, a niektórzy oczekujący w kolejkach umierają w domu. Wielu trafiających do szpitala z pogorszeniem przebiegu chorób przewlekłych bez objawów COVID-19, ma przy okazji dodatni test ma koronawirusa. Wówczas rozpoczyna się często wielogodzinna wędrówka w poszukiwaniu tzw. łóżek covidowych, covidowych respiratorów” – opisuje smutną rzeczywistość.

Strach był silniejszy niż zdrowy rozsądek

Jak zaznacza prof. Chazan, przy przyjętej polityce zwalczania koronawirusa, taki skutek można było łatwo przewidzieć.

„Niestety strach wykreowany przez polityków i media był silniejszy niż zdrowy rozsadek. Nie tylko w społeczeństwie, ale również wśród personelu medycznego, nieprzygotowanego na epidemię” – zaznacza.

„Przepracowałam w szpitalu 50 lat, to zupełnie dla mnie nowa sytuacja, że lekarz boi się chorego a pacjent boi się lekarza co doprowadza do katastrofalnej sytuacji zdrowotnej” – pisze prof. Chazan.

Szpitale tymczasowe

Profesor uważa, że budowa szpitali tymczasowych i towarzysząca temu medialna szopka była zupełnie zbędna, ponieważ Polska posiada sporą bazę łóżek, które w krótkim czasie można było przekształcić w covidowe.

„Marnotrawstwem była decyzja o budowaniu szpitali polowych, tzw. tymczasowych, w sytuacji setek wolnych łóżek w kraju, które natychmiast, bez żadnej przebudowy, mogły przejąć opiekę nad wieloma lżej chorymi, nie wymagającymi intensywnego nadzoru. To przede wszystkim stojące puste lóżka w szpitalach, które nie uzyskały kontraktu z NFZ oraz największa w Europie baza sanatoryjna. Wykorzystanie tych zasobów pozwoliłoby na bardziej profesjonalną opiekę medyczną, a zaoszczędzone kwoty na leki i materiały ochronne, których stale w placówkach medycznych brakuje” – uważa.

Stawki dla szpitali tymczasowych

„Zupełnym nieporozumieniem są też kilkakrotnie wyższe stawki ustalone przez NFZ za świadczenia w szpitalach polowych, przeznaczonych dla lekko chorych, a zwłaszcza za tzw. gotowość pustych łóżek. Takie decyzje powodują odpływ kadry medycznej z dotychczasowych placówek, bo trudno się dziwić osobom, które wybierają wysoką stawkę za gotowość do pracy, zamiast niskiej płacy, którą otrzymuje personel medyczny szpitali, pracujący w ogromnym stresie od wielu miesięcy” – wskazuje znana lekarz.

„Uważam, że należy jak najszybciej, oczywiście zachowując reżim sanitarny, powrócić do starego modelu pracy placówek medycznych. Choroby nie da się rozpoznać na podstawie tele-porady. Tylko osobisty kontakt pacjenta z lekarzem pozwala na szybkie rozpoznanie i decyzję, gdzie pacjent powinien być leczony. Większość będzie mogła być leczona w domu. Pacjent pozostając w kontakcie z lekarzem będzie spokojny, że jeśli stan jego zdrowia się nie poprawia lub pogorszy, zostanie skierowany do szpitala. Najgorszym, co towarzyszy obecnie każdemu, jest strach, niepewność czy uzyskam pomoc, niewiedza kiedy i gdzie należy się udać w przypadku wystąpienia niepokojących objawów” – pisze na Facebooku prof. Ryszarda Chazan.